Відомо, коли у Луцьку запрацюють ринки
Сьогодні, 09:19
Завтра, 6 травня, у Луцьку скликають позачергову сесію для прийняття рішення про надання дозволу для роботи агропродовольчих ринків уже з четверга, 7 травня.
Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
Він зауважив, що керівникам таких ринків необхідно ретельно приготуватися до роботи та забезпечити дотримання всіх карантинних заходів, визначених відповідними нормативно-правовими актами.
"У разі порушення керівниками окремого ринку таких вимог або неспроможності забезпечити дотримання карантинних заходів та відповідних обмежень, ринок буде закритий, так як був за порушення закритий ярмарок поруч з ТЦ "Глобус", - написав Поліщук.
Нагадаємо, у Луцьку дали «зелене світло» роботі ярмарків сільгосппродукції, але не ринків. Через це підприємці усіх ринків міста вийшли на протести спочатку на територіях ринків, а учора, 4 травня, – під стіни міськради.
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Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
Він зауважив, що керівникам таких ринків необхідно ретельно приготуватися до роботи та забезпечити дотримання всіх карантинних заходів, визначених відповідними нормативно-правовими актами.
"У разі порушення керівниками окремого ринку таких вимог або неспроможності забезпечити дотримання карантинних заходів та відповідних обмежень, ринок буде закритий, так як був за порушення закритий ярмарок поруч з ТЦ "Глобус", - написав Поліщук.
Нагадаємо, у Луцьку дали «зелене світло» роботі ярмарків сільгосппродукції, але не ринків. Через це підприємці усіх ринків міста вийшли на протести спочатку на територіях ринків, а учора, 4 травня, – під стіни міськради.
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Коментарі 1
Господи,кого ми навибирали.Ринок і ярмарок-це дві великі різниці.Що,вже шеф дав добро,а де "Пустодзвін",який вчора казки розповідав і вимагав якийсь дозвіл.
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