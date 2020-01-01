Відомо, коли у Луцьку запрацюють ринки





Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.



Він зауважив, що керівникам таких ринків необхідно ретельно приготуватися до роботи та забезпечити дотримання всіх карантинних заходів, визначених відповідними нормативно-правовими актами.



"У разі порушення керівниками окремого ринку таких вимог або неспроможності забезпечити дотримання карантинних заходів та відповідних обмежень, ринок буде закритий, так як був за порушення закритий ярмарок поруч з ТЦ "Глобус", - написав Поліщук.



Нагадаємо, у Луцьку дали «зелене світло» роботі ярмарків сільгосппродукції, але не ринків. Через це підприємці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 6 травня, у Луцьку скликають позачергову сесію для прийняття рішення про надання дозволу для роботи агропродовольчих ринків уже з четверга, 7 травня.Про це повідомив радник міського головиВін зауважив, що керівникам таких ринків необхідно ретельно приготуватися до роботи та забезпечити дотримання всіх карантинних заходів, визначених відповідними нормативно-правовими актами."У разі порушення керівниками окремого ринку таких вимог або неспроможності забезпечити дотримання карантинних заходів та відповідних обмежень, ринок буде закритий, так як був за порушення закритий ярмарок поруч з ТЦ "Глобус", - написав Поліщук.Нагадаємо, у Луцьку дали «зелене світло» роботі ярмарків сільгосппродукції, але не ринків. Через це підприємці усіх ринків міста вийшли на протести спочатку на територіях ринків, а учора, 4 травня, – під стіни міськради.

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