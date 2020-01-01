Ранок 5 травня: в Україні – майже 12 700 випадків коронавірусу, на Волині – 343

В Україні зафіксували 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 454 випадки;Волинська область — 343 випадки;Дніпропетровська область — 478 випадків;Донецька область — 83 випадки;Житомирська область — 448 випадків;Закарпатська область — 546 випадків;Запорізька область — 287 випадків;Івано-Франківська область — 1015 випадків;Кіровоградська область — 401 випадок;м. Київ — 1583 випадки;Київська область — 866 випадків;Львівська область — 514 випадків;Луганська область — 38 випадків;Миколаївська область — 163 випадки;Одеська область — 469 випадків;Полтавська область — 231 випадок;Рівненська область — 779 випадків;Сумська область — 112 випадків;Тернопільська область — 923 випадки;Харківська область — 377 випадків;Херсонська область — 142 випадки;Хмельницька область — 119 випадків;Чернівецька область — 1948 випадків;Черкаська область — 314 випадків;Чернігівська область — 64 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на COVID-19.