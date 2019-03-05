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Волинська спортсменка отримала стипендію від президента

Волинська спортсменка отримала стипендію від президента
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про призначення стипендій спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що стипендію у розмірі 12 тисяч гривень отримає Марина Анатоліївна Мажула – чемпіонка світу 2019 року з параканое.

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Теги: спорт, Мажула, стипендія
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