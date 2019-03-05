Волинська спортсменка отримала стипендію від президента

Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про призначення стипендій спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам.



Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.



Зазначається, що стипендію у розмірі 12 тисяч гривень отримає Марина Анатоліївна Мажула – чемпіонка світу 2019 року з параканое.



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