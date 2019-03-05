Волинська спортсменка отримала стипендію від президента
Сьогодні, 09:32
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про призначення стипендій спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам.
Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.
Зазначається, що стипендію у розмірі 12 тисяч гривень отримає Марина Анатоліївна Мажула – чемпіонка світу 2019 року з параканое.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи з параканое
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Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.
Зазначається, що стипендію у розмірі 12 тисяч гривень отримає Марина Анатоліївна Мажула – чемпіонка світу 2019 року з параканое.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи з параканое
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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