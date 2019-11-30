Повідомили, яку зарплату в середньому отримували волиняни в березні та хто заробляв найбільше
Сьогодні, 09:45
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій на Волині у березні становила 8765 гривень.
У той же час, в Україні ця цифра становила 11446 гривень, повідомляє ГУ статистики в області.
За рівнем зарплати Волинь випередила Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устаткування, меблів, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,7 рази.
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У той же час, в Україні ця цифра становила 11446 гривень, повідомляє ГУ статистики в області.
За рівнем зарплати Волинь випередила Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устаткування, меблів, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,7 рази.
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