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Волиняни боргують величезні суми за комуналку

Волиняни боргують величезні суми за комуналку
Розповіли про стан справ з оплатою житлово-комунальних послуг на Волині.

Про це інформує ГУ статистики в області.

У січні–березні 2020 року населення області сплатило за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 1203,6 мільйона гривень. Рівень сплати становив 98,7% до нарахованої суми.

На кінець березня волиняни заборгували 467,5 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 131 мільйон – за постачання теплової енергії та гарячої води, 104,9 мільйона – за постачання та розподіл електричної енергії, 45,2 мільйона – за централізоване водопостачання та водовідведення, 18,5 мільйона – за управління багатоквартирним будинком, 10,5 мільйона – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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Теги: борги, комуналка
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Коментарі 1
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Обявіть будь-ласка стільки держава заплатила за послуги у вигляді наданих послуг споживачу
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