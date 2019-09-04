Волиняни боргують величезні суми за комуналку

Розповіли про стан справ з оплатою житлово-комунальних послуг на Волині.Про це інформує ГУ статистики в області.У січні–березні 2020 року населення області сплатило за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 1203,6 мільйона гривень. Рівень сплати становив 98,7% до нарахованої суми.На кінець березня волиняни заборгували 467,5 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 131 мільйон – за постачання теплової енергії та гарячої води, 104,9 мільйона – за постачання та розподіл електричної енергії, 45,2 мільйона – за централізоване водопостачання та водовідведення, 18,5 мільйона – за управління багатоквартирним будинком, 10,5 мільйона – за надання послуг з вивезення побутових відходів.