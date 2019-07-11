Уже зібрали 670 тисяч гривень, а залишилось – 30 тисяч: для порятунку дівчинки з Волині потрібна операція

Емілії Клімук всього лише сім місяців, але, незважаючи на свій ще зовсім маленький вік, практично з народження дівчинка змушена боротися із складним захворюванням.



Майже після народження медики виявили у дитини об’ємні пухлини шийного та грудного відділу хребта, - пишуть



Попри великий ризик пошкодження шийних корінців, єдиний порятунок для дитини – операція в Турецькій клініці, яка вартує 700 тисяч гривень. До необхідної суми залишилось зібрати трохи більше 30 тисяч гривень.



Оскільки Емілія зростає у сім’ї, де щиро вірять у Бога, тому мама і тато дівчинки переконані – після операції за кордоном їхній маленькій «посміхайці» все вдасться і незабаром дитина буде абсолютно здоровою.



«А ви зауважували, що діти часто посміхаються? Що вони роблять це безліч разів протягом дня? Діти вміють радіти життю, приємним дрібницям і відкриттям, якими наповнений кожен їхній день. Діти посміхаються до цього світу і весь світ відповідає їм взаємністю. Мудрий Соломон писав: «Радісне серце добре лікує, а пригноблений дух сушить кості». Ось який секрет ліків дарують нам діти - вірити і перемагати все з усмішкою та хорошим настроєм. Проти такої сили важко встояти і зламати дух, як хворобам, так і обставинам життя. Для нас прикладом у цьому є донечка, яка попри пухлини, біль чи дискомфорт, який вона може відчувати, посміхається і хоче жити. Вона бореться з хворобою з бойовим духом і вірою, що Бог поруч. Її щира посмішка і чисте серце лікує кожного з нас. І хоча попереду ще стільки випробувань, я вірю, що це дитя змінить світ своєю посмішкою, що її посмішка буде лікувати кожного, хто цього потребує», - каже мама Емілії Марія Клімук.



Також жінка повідомила, що сім’я Клімук з кожним днем все більше наближається до мети, яка подарує їхній донечці омріяне здоров’я.



Зі слів пані Марії, станом на сьогодні вдалося зібрати 670 тисяч гривень.



«Залишилося ще 30 тисяч. Ми дякуємо усім, чия молитва, кошти, допомога, підтримує нас у такі нелегкі хвилини життя та непростий час. Бережіть себе і своїх рідних, бо це – найцінніше, що ми маємо. Любимо і обіймаємо усіх, хто не пройшов осторонь нашої біди», - дякують батьки дитини усім небайдужим.



Якщо батькам маленької Емілії Клімук вдасться зібрати необхідну суму, то уже після завершення карантину дівчинку прооперують за кордоном.



Усі, хто має змогу та бажання долучитися до одужання маленькій Емілії, можуть допомогти фінансово, переказавши кошти за реквізитами:



Контакти батьків Емілії Клімук: Батько Андрій Клімук: +380732265377 Мати Марія Клімук: +380638254756 Рахунки в ПриватБанку ГРН - 5168757394862157 Клімук Марія USD-(долари) KLIMUKANDRIIUA913052990000026205884432067EUR -(євро)KLIMUKANDRIIUA203052990000026200884432448

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленькій волинянцівсього лише сім місяців, але, незважаючи на свій ще зовсім маленький вік, практично з народження дівчинка змушена боротися із складним захворюванням.Майже після народження медики виявили у дитини об’ємні пухлини шийного та грудного відділу хребта, - пишуть Волинські новини. Попри великий ризик пошкодження шийних корінців, єдиний порятунок для дитини – операція в Турецькій клініці, яка вартує 700 тисяч гривень. До необхідної суми залишилось зібрати трохи більше 30 тисяч гривень.Оскільки Емілія зростає у сім’ї, де щиро вірять у Бога, тому мама і тато дівчинки переконані – після операції за кордоном їхній маленькій «посміхайці» все вдасться і незабаром дитина буде абсолютно здоровою.«А ви зауважували, що діти часто посміхаються? Що вони роблять це безліч разів протягом дня? Діти вміють радіти життю, приємним дрібницям і відкриттям, якими наповнений кожен їхній день. Діти посміхаються до цього світу і весь світ відповідає їм взаємністю. Мудрий Соломон писав: «Радісне серце добре лікує, а пригноблений дух сушить кості». Ось який секрет ліків дарують нам діти - вірити і перемагати все з усмішкою та хорошим настроєм. Проти такої сили важко встояти і зламати дух, як хворобам, так і обставинам життя. Для нас прикладом у цьому є донечка, яка попри пухлини, біль чи дискомфорт, який вона може відчувати, посміхається і хоче жити. Вона бореться з хворобою з бойовим духом і вірою, що Бог поруч. Її щира посмішка і чисте серце лікує кожного з нас. І хоча попереду ще стільки випробувань, я вірю, що це дитя змінить світ своєю посмішкою, що її посмішка буде лікувати кожного, хто цього потребує», - каже мама Емілії Марія Клімук.Також жінка повідомила, що сім’я Клімук з кожним днем все більше наближається до мети, яка подарує їхній донечці омріяне здоров’я.Зі слів пані Марії, станом на сьогодні вдалося зібрати 670 тисяч гривень.«Залишилося ще 30 тисяч. Ми дякуємо усім, чия молитва, кошти, допомога, підтримує нас у такі нелегкі хвилини життя та непростий час. Бережіть себе і своїх рідних, бо це – найцінніше, що ми маємо. Любимо і обіймаємо усіх, хто не пройшов осторонь нашої біди», - дякують батьки дитини усім небайдужим.Якщо батькам маленької Емілії Клімук вдасться зібрати необхідну суму, то уже після завершення карантину дівчинку прооперують за кордоном.Усі, хто має змогу та бажання долучитися до одужання маленькій Емілії, можуть допомогти фінансово, переказавши кошти за реквізитами:

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