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В аварії на Львівщині загинули двоє волинян

В аварії на Львівщині загинули двоє волинян
Пізно увечері 4 травня на автодорозі Р-15 сполученням Червоноград-Нововолинськ розбилися двоє волинян.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася поблизу села Тудорковичі Сокальського району.

Мешканка села Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області 1981 року народження, керуючи автомобілем Renault Kangoo, не впоралась з керуванням з'їхала в кювет, де автівка зіткнулася з деревом.

Внаслідок ДТП водійка та пасажир автомобіля 1979 року народження, мешканець міста Володимир-Волинський, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

Обставини події встановлюють.

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Теги: аварія, Волинь, Львівщина
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