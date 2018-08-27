В аварії на Львівщині загинули двоє волинян
Сьогодні, 10:19
Пізно увечері 4 травня на автодорозі Р-15 сполученням Червоноград-Нововолинськ розбилися двоє волинян.
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Аварія сталася поблизу села Тудорковичі Сокальського району.
Мешканка села Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області 1981 року народження, керуючи автомобілем Renault Kangoo, не впоралась з керуванням з'їхала в кювет, де автівка зіткнулася з деревом.
Внаслідок ДТП водійка та пасажир автомобіля 1979 року народження, мешканець міста Володимир-Волинський, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.
Обставини події встановлюють.
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Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Аварія сталася поблизу села Тудорковичі Сокальського району.
Мешканка села Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області 1981 року народження, керуючи автомобілем Renault Kangoo, не впоралась з керуванням з'їхала в кювет, де автівка зіткнулася з деревом.
Внаслідок ДТП водійка та пасажир автомобіля 1979 року народження, мешканець міста Володимир-Волинський, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.
Обставини події встановлюють.
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