В аварії на Львівщині загинули двоє волинян





Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.



Аварія сталася поблизу села Тудорковичі Сокальського району.



Мешканка села Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області 1981 року народження, керуючи автомобілем Renault Kangoo, не впоралась з керуванням з'їхала в кювет, де автівка зіткнулася з деревом.



Внаслідок ДТП водійка та пасажир автомобіля 1979 року народження, мешканець міста Володимир-Волинський, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.



Обставини події встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пізно увечері 4 травня на автодорозі Р-15 сполученням Червоноград-Нововолинськ розбилися двоє волинян.Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.Аварія сталася поблизу села Тудорковичі Сокальського району.Мешканка села Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області 1981 року народження, керуючи автомобілем Renault Kangoo, не впоралась з керуванням з'їхала в кювет, де автівка зіткнулася з деревом.Внаслідок ДТП водійка та пасажир автомобіля 1979 року народження, мешканець міста Володимир-Волинський, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.Обставини події встановлюють.

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