Лучанка розповіла про ситуацію з епідемією коронавірусу у Португалії

Мирослава Мартинюк, голова асоціації українців у Португалії «Словесна піраміда», уже двадцять років поспіль мешкає та працює за кордоном.



Про це йдеться у інтерв’ю



«Перші хворі у Португалії з’явилися після Карнавалу»



Зі слів пані Мирослави, перші хворі на COVID-19 у Португалії з’явилися наприкінці лютого – на початку березня, після серії традиційних для країни карнавалів в останній місяць зими.



«Багато вчителів у цей час відпочивали в Італії. На кінець лютого припадають тижневі канікули у школярів. Це саме той період, коли в Італії вже був спалах епідемії COVID-19, але всі мовчали. Розпочалося навчання у школах. Вчителі, не знаючи, що вони вже інфіковані, йшли на роботу, в класи, до дітей, контактуючи і розповсюджуючи збудник хвороби. Після перших підозр на коронавірус, у нас миттєво ввели карантин», - розповідає лучанка.



Три етапи виходу Португалії з карантину



Найшвидше і найсильніше розгорілося вогнище COVID-19 на Півночі Португалії, поблизу кордону з Іспанією. Тож місцева влада негайно ввела жорсткий карантин з 17 березня 2020 року.



«Ми поважаємо закони країни, в якій проживаємо. Ніхто, жодна людина, немає права його порушувати, бо у такому випадку загрожує кримінальна відповідальність. У Португалії немає мітингів - ні звичайних, ні проплачених. Всі згуртувалися і дотримуються правил карантину. Мені боляче і соромно за окремих українців. Коли ж і ми станемо свідомою нацією...? І чи станемо? 30 квітня уряд Португалії оприлюднив план відновлення економічної діяльності та скасування карантинних заходів, який передбачатиме три етапи. На кожному етапі проводитиметься моніторинг ситуації: чи діють вжиті заходи, чи вони потребують внесення змін, адаптації тощо. Також слід врахувати, що передбачені строки можуть бути змінені», - каже Мирослава Мартинюк.



Зі слів лучанки, перший етап виходу Португалії із карантину відбувся вже сьогодні, 4 травня. Згідно із цим етапом, за умови обов’язкового носіння захисних масок відкрили невеликі магазини (переважно ті, які облаштовані дверима, що виходять на вулицю); перукарні, салони краси, автосалони; державні реєстраційні органи (repartições de finanças, conservatórias), сервіси з надання послуг громадянам без скупчення людей; книгарні, бібліотеки та архів тощо.



Також відсьогодні у Португалії дозволили роботу у приміщеннях до 200 м2; курсування автобусів із ізольованою кабіною водія; індивідуальні спортивні заняття (теніс, гольф).



Другий етап послаблення карантинних заходів планують ввести з 18 травня. Він дозволить: роботу у приміщеннях до 400 м2; роботу ресторанів, музеїв, кафе, терас, палаців тощо. З цього моменту планують відновити навчання у школах для учнів 11 та 12 класів. Окрім того, уряд уповноважив місцеві органи влади приймати рішення щодо відкриття інших установ.



З 1 червня планують третій етап виходу із карантину. Так, за умови відсутності нових спалахів вірусу COVID-19, з першого дня літа запрацюють дитячі садочки, дошкільні заклади та заклади з надання соціально-освітніх послуг (приймають дітей віком від 6 років); усі магазини; державні установи з надання послуг громадянам (lojas do cidadão); торгівельні центри; кінотеатри та театри з обмеженою місткістю. Відновлять спортивні змагання на відкритому повітрі без глядачів та колективні спортивні заняття.



«У магазинах не було не те що масок чи рукавичок, а й мила»



Зі слів української емігрантки, нині у Португалії ситуація із COVID-19 – контрольована.



«Люди дисципліновані, відповідальні, дотримуються всіх приписів МОЗ - чіткого плану карантину, ізоляції, дотримуються всіх пунктів, до дрібниць. Усі, без виключення, носять засоби індивідуального захисту. Хоча й у нас був період, коли у магазинах годі було купити навіть мило, не кажучи про маски чи рукавички. Відповідно підскочили догори ціни на речі першої необхідності. І це Європа, а не Україна! Але, загалом, стратегія боротьби з коронавірусом у Португалії досить чітка. Мабуть саме тому, що все заплановано заздалегідь. Саме тому у порівнянянні з іншими країнами Португалія показала такий хороший результат у боротьбі з недугою», - розповіла лучанка.



«Якщо хтось десь працює, то має мати від фірми чи підприємства підтверджуючий документ, що він чи вона прямує на роботу»



Пані Мирослава зауважила, що станом на сьогодні португальці виходять з дому лише за потреби – за продуктами до магазину чи за ліками до аптеки.



«Жодних прогулянок чи поїздок. Похід у гості, шашлики – це все заборонено! Якщо хтось десь працює, то має мати від фірми чи підприємства підтверджуючий документ, що він чи вона прямує на роботу. Стратегічні об`єкти працюють. Рух особистих транспортних засобів – лише в межах району, і тільки з документом, що підтверджує місце проживання. На вулицях цілодобово чергує поліція, у тому числі й дорожня, а також міграційна служба(SEF)», - наголошує волинянка.



Зі слів очільниці асоціації українців у Португалії, великим плюсом, який можна зарахувати місцевим мешканцям, є те, що із самого початку карантину ніхто не ігнорував поради МОЗ, не жартував із пандемії.



«Португальці - це те населення, яке все сприйняло дуже серйозно. Коли у Китаї розпочалася пандемія, то дві-три доби китайці це активно обговорювали, не надто серйозно сприймаючи. Із моїх знайомих у Португалії, дякувати Богу, ніхто не захворів. І вже досить довгий час жодної інформації про випадки захворювання на коронавірусну інфекцію серед українських емігрантів немає. До речі, тут, у Португалії, побутує гіпотеза, що від COVID-19 може захистити вакцинація БЦЖ (щеплення проти туберкульозу). Місцеві лікарі вважають, що у щеплених людей імунна система сильніша», - ділиться новинами з-за кордону волинянка.



«Під спеціальні терапевтичні відділення використали спортзали, конференційні зали та приватні клініки»



Мирослава Мартинюк розповіла, що на час пандемії у Португалії багато лікарень перевели на режим інтенсивної терапії, з усім відповідним обладнанням, включаючи апарати ШВЛ (штучної вентиляції легень).



«На сьогодні лікарі чітко справляються з навантаженням. Вони повністю забезпечені усією амуніцією, в результаті чого процент зараження медперсоналу досить малий. У лікарнях, у відділеннях інтенсивної терапії є вільні місця. Лікарі працюють у посиленому режимі, а це понад 10-12 годин на добу. Вже є підготовлені тимчасові терапевтичні відділення. Під них використали великі спортзали, конференц-зали, приватні клініки. Ці терапевтичні відділення приймають пацієнтів із полегшеними симптомами. Це роблять для того, щоб пацієнти із COVID-19 перебували під контролем медперсоналу. Усі ліжка розташовані одне від одного на відстані 3 метри», - каже лучанка.



Зі слів жінки, щодо поховання тіла інфікованих людей, то, як і в Україні, похорон обмежений. На церемонії присутня виключно родина у кількості до п’яти осіб. Домовини закриті. Зазвичай померлих, які хворіли на коронавірус, кремують, але це за бажанням сім`ї. Тіло перевозять спеціальним транспортом, водій та персонал ритуальної служби – у спеціальних «скафандрах».



Насамкінець Мирослава Мартинюк зізналася, що їй і боляче читати коментарі співвітчизників, які ганьблять президента і владу України.



«Я твердо скажу, якби представники української влади не пішли на випередження із карантинними заходами, то в Україні ситуація із COVID-19 могла би бути взагалі критичною. Якщо провести паралель з іншими країнами, то, в принципі, в Україні все відбувається правильно. Але ж ми звикли в усьому шукати негатив. У нас інший менталітет, на жаль, ми така нація, якій часто наплювати на інших, нас хвилює тільки особисте «Я». І справа не у президентові, не у владі. В усьому світі економічна криза, яка зачепила й Україну, а разом з тим ще й пандемія. Тому важко всім, без винятку», - зауважила пані Мирослава.



Розмовляла Вікторія Семенюк



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка, голова асоціації українців у Португалії «Словесна піраміда», уже двадцять років поспіль мешкає та працює за кордоном.Про це йдеться у інтерв’ю Волинських Новин Зі слів пані Мирослави, перші хворі на COVID-19 у Португалії з’явилися наприкінці лютого – на початку березня, після серії традиційних для країни карнавалів в останній місяць зими.«Багато вчителів у цей час відпочивали в Італії. На кінець лютого припадають тижневі канікули у школярів. Це саме той період, коли в Італії вже був спалах епідемії COVID-19, але всі мовчали. Розпочалося навчання у школах. Вчителі, не знаючи, що вони вже інфіковані, йшли на роботу, в класи, до дітей, контактуючи і розповсюджуючи збудник хвороби. Після перших підозр на коронавірус, у нас миттєво ввели карантин», - розповідає лучанка.Найшвидше і найсильніше розгорілося вогнище COVID-19 на Півночі Португалії, поблизу кордону з Іспанією. Тож місцева влада негайно ввела жорсткий карантин з 17 березня 2020 року.«Ми поважаємо закони країни, в якій проживаємо. Ніхто, жодна людина, немає права його порушувати, бо у такому випадку загрожує кримінальна відповідальність. У Португалії немає мітингів - ні звичайних, ні проплачених. Всі згуртувалися і дотримуються правил карантину. Мені боляче і соромно за окремих українців. Коли ж і ми станемо свідомою нацією...? І чи станемо? 30 квітня уряд Португалії оприлюднив план відновлення економічної діяльності та скасування карантинних заходів, який передбачатиме три етапи. На кожному етапі проводитиметься моніторинг ситуації: чи діють вжиті заходи, чи вони потребують внесення змін, адаптації тощо. Також слід врахувати, що передбачені строки можуть бути змінені», - каже Мирослава Мартинюк.Зі слів лучанки, перший етап виходу Португалії із карантину відбувся вже сьогодні, 4 травня. Згідно із цим етапом, за умови обов’язкового носіння захисних масок відкрили невеликі магазини (переважно ті, які облаштовані дверима, що виходять на вулицю); перукарні, салони краси, автосалони; державні реєстраційні органи (repartições de finanças, conservatórias), сервіси з надання послуг громадянам без скупчення людей; книгарні, бібліотеки та архів тощо.Також відсьогодні у Португалії дозволили роботу у приміщеннях до 200 м2; курсування автобусів із ізольованою кабіною водія; індивідуальні спортивні заняття (теніс, гольф).Другий етап послаблення карантинних заходів планують ввести з 18 травня. Він дозволить: роботу у приміщеннях до 400 м2; роботу ресторанів, музеїв, кафе, терас, палаців тощо. З цього моменту планують відновити навчання у школах для учнів 11 та 12 класів. Окрім того, уряд уповноважив місцеві органи влади приймати рішення щодо відкриття інших установ.З 1 червня планують третій етап виходу із карантину. Так, за умови відсутності нових спалахів вірусу COVID-19, з першого дня літа запрацюють дитячі садочки, дошкільні заклади та заклади з надання соціально-освітніх послуг (приймають дітей віком від 6 років); усі магазини; державні установи з надання послуг громадянам (lojas do cidadão); торгівельні центри; кінотеатри та театри з обмеженою місткістю. Відновлять спортивні змагання на відкритому повітрі без глядачів та колективні спортивні заняття.Зі слів української емігрантки, нині у Португалії ситуація із COVID-19 – контрольована.«Люди дисципліновані, відповідальні, дотримуються всіх приписів МОЗ - чіткого плану карантину, ізоляції, дотримуються всіх пунктів, до дрібниць. Усі, без виключення, носять засоби індивідуального захисту. Хоча й у нас був період, коли у магазинах годі було купити навіть мило, не кажучи про маски чи рукавички. Відповідно підскочили догори ціни на речі першої необхідності. І це Європа, а не Україна! Але, загалом, стратегія боротьби з коронавірусом у Португалії досить чітка. Мабуть саме тому, що все заплановано заздалегідь. Саме тому у порівнянянні з іншими країнами Португалія показала такий хороший результат у боротьбі з недугою», - розповіла лучанка.Пані Мирослава зауважила, що станом на сьогодні португальці виходять з дому лише за потреби – за продуктами до магазину чи за ліками до аптеки.«Жодних прогулянок чи поїздок. Похід у гості, шашлики – це все заборонено! Якщо хтось десь працює, то має мати від фірми чи підприємства підтверджуючий документ, що він чи вона прямує на роботу. Стратегічні об`єкти працюють. Рух особистих транспортних засобів – лише в межах району, і тільки з документом, що підтверджує місце проживання. На вулицях цілодобово чергує поліція, у тому числі й дорожня, а також міграційна служба(SEF)», - наголошує волинянка.Зі слів очільниці асоціації українців у Португалії, великим плюсом, який можна зарахувати місцевим мешканцям, є те, що із самого початку карантину ніхто не ігнорував поради МОЗ, не жартував із пандемії.«Португальці - це те населення, яке все сприйняло дуже серйозно. Коли у Китаї розпочалася пандемія, то дві-три доби китайці це активно обговорювали, не надто серйозно сприймаючи. Із моїх знайомих у Португалії, дякувати Богу, ніхто не захворів. І вже досить довгий час жодної інформації про випадки захворювання на коронавірусну інфекцію серед українських емігрантів немає. До речі, тут, у Португалії, побутує гіпотеза, що від COVID-19 може захистити вакцинація БЦЖ (щеплення проти туберкульозу). Місцеві лікарі вважають, що у щеплених людей імунна система сильніша», - ділиться новинами з-за кордону волинянка.Мирослава Мартинюк розповіла, що на час пандемії у Португалії багато лікарень перевели на режим інтенсивної терапії, з усім відповідним обладнанням, включаючи апарати ШВЛ (штучної вентиляції легень).«На сьогодні лікарі чітко справляються з навантаженням. Вони повністю забезпечені усією амуніцією, в результаті чого процент зараження медперсоналу досить малий. У лікарнях, у відділеннях інтенсивної терапії є вільні місця. Лікарі працюють у посиленому режимі, а це понад 10-12 годин на добу. Вже є підготовлені тимчасові терапевтичні відділення. Під них використали великі спортзали, конференц-зали, приватні клініки. Ці терапевтичні відділення приймають пацієнтів із полегшеними симптомами. Це роблять для того, щоб пацієнти із COVID-19 перебували під контролем медперсоналу. Усі ліжка розташовані одне від одного на відстані 3 метри», - каже лучанка.Зі слів жінки, щодо поховання тіла інфікованих людей, то, як і в Україні, похорон обмежений. На церемонії присутня виключно родина у кількості до п’яти осіб. Домовини закриті. Зазвичай померлих, які хворіли на коронавірус, кремують, але це за бажанням сім`ї. Тіло перевозять спеціальним транспортом, водій та персонал ритуальної служби – у спеціальних «скафандрах».Насамкінець Мирослава Мартинюк зізналася, що їй і боляче читати коментарі співвітчизників, які ганьблять президента і владу України.«Я твердо скажу, якби представники української влади не пішли на випередження із карантинними заходами, то в Україні ситуація із COVID-19 могла би бути взагалі критичною. Якщо провести паралель з іншими країнами, то, в принципі, в Україні все відбувається правильно. Але ж ми звикли в усьому шукати негатив. У нас інший менталітет, на жаль, ми така нація, якій часто наплювати на інших, нас хвилює тільки особисте «Я». І справа не у президентові, не у владі. В усьому світі економічна криза, яка зачепила й Україну, а разом з тим ще й пандемія. Тому важко всім, без винятку», - зауважила пані Мирослава.

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