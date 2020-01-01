На Волині маленькі лебедята заплуталися в браконьєрських сітках. ВІДЕО





Про це повідомив в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов на своїй Facebook сторінці, - пише



“Ось таких рятівників в обличчі волинських екоінспекторів зустріли маленькі лебедята, які заплуталися в незаконно розставлених браконьєрами сітках”,- прокоментував Єгор Фірсов.



Він додав, що браконьєри не лише порушують нерестовий період риби, а й наражають на небезпеку представників усього тваринного світу.





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