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На Волині маленькі лебедята заплуталися в браконьєрських сітках. ВІДЕО

На Волині маленькі лебедята заплуталися в браконьєрських сітках. ВІДЕО
На Волині маленькі лебедята заплуталися в незаконно розставлених браконьєрами сітках.

Про це повідомив в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов на своїй Facebook сторінці, - пише agronews.ua.

“Ось таких рятівників в обличчі волинських екоінспекторів зустріли маленькі лебедята, які заплуталися в незаконно розставлених браконьєрами сітках”,- прокоментував Єгор Фірсов.

Він додав, що браконьєри не лише порушують нерестовий період риби, а й наражають на небезпеку представників усього тваринного світу.


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Теги: лебеді, браконьєри
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