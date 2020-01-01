На Волині п'яний водій впав з мотоцикла та травмувався





Автопригода сталася у ніч з 4 на 5 травня, -



За кермом мотоцикла «ІЖ» перебував 38-річний житель Турійського району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій, ймовірно, не впорався із керуванням та впав.



Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації центральної районної лікарні.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі поблизу села Тур в ДТП постраждав 38-річний мотоцикліст.Автопригода сталася у ніч з 4 на 5 травня, - повідомляє ГУНП у Волинській області.За кермом мотоцикла «ІЖ» перебував 38-річний житель Турійського району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій, ймовірно, не впорався із керуванням та впав.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації центральної районної лікарні.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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