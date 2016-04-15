Волинська майстриня назвала невибагливі рослини, що зроблять домівку затишною

Засновниця студії «MAiSTERNA»назвала топ рослин, котрі не потребують особливого догляду та зроблять приміщення затишним.Про це вона написала на своїй сторінці у facebook."4 роки назад я не могла відрізнити алое від каланхое...І орхідеї купувала, які прожили в мене аж 2 місяці, бо я взагалі не знала, що з ними робити.Потім я почала захоплюватись сукулентами, це - окрема історія. Вони найкращі рослини, без коментарів. Але і на цьому зупинитись було важко", - зауважила майстриня.За її словами, так шляхом проб і помилок я підібрала свої улюблені рослини, які вбити важко, і ще й красиві.1. Монстера2. Заміокулькас3. Гастерія4. Пеперомія5. Сансеверія6. Маранта7. Алое8. Сеткреазія або види традескансії9. Епіпремнум або сцендапсус."Я вважаю, що такі зелені джунглі можуть жити у кожного, бо чи тінь чи сонце, чи полив чи не полив, вони виживуть, повірте моєму досвіду, бо спочатку садоводом я була ще тим. А ці рослини в мене залишились, і їм по років 3 і все з ними прекрасно", - каже Дана Спасовська.Майстриня додала, що не топ мініатюрних рослинок для стола чи полички, це топ великих листяних габаритних рослин для озеленення приміщення.