Волинська майстриня назвала невибагливі рослини, що зроблять домівку затишною
Сьогодні, 15:21
Засновниця студії «MAiSTERNA» Дана Спасовська назвала топ рослин, котрі не потребують особливого догляду та зроблять приміщення затишним.
Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.
"4 роки назад я не могла відрізнити алое від каланхое...І орхідеї купувала, які прожили в мене аж 2 місяці, бо я взагалі не знала, що з ними робити.
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Потім я почала захоплюватись сукулентами, це - окрема історія. Вони найкращі рослини, без коментарів. Але і на цьому зупинитись було важко", - зауважила майстриня.
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За її словами, так шляхом проб і помилок я підібрала свої улюблені рослини, які вбити важко, і ще й красиві.
1. Монстера
2. Заміокулькас
3. Гастерія
4. Пеперомія
5. Сансеверія
6. Маранта
7. Алое
8. Сеткреазія або види традескансії
9. Епіпремнум або сцендапсус.
⠀
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"Я вважаю, що такі зелені джунглі можуть жити у кожного, бо чи тінь чи сонце, чи полив чи не полив, вони виживуть, повірте моєму досвіду, бо спочатку садоводом я була ще тим. А ці рослини в мене залишились, і їм по років 3 і все з ними прекрасно", - каже Дана Спасовська.
Майстриня додала, що не топ мініатюрних рослинок для стола чи полички, це топ великих листяних габаритних рослин для озеленення приміщення.
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Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.
"4 роки назад я не могла відрізнити алое від каланхое...І орхідеї купувала, які прожили в мене аж 2 місяці, бо я взагалі не знала, що з ними робити.
⠀
Потім я почала захоплюватись сукулентами, це - окрема історія. Вони найкращі рослини, без коментарів. Але і на цьому зупинитись було важко", - зауважила майстриня.
⠀
За її словами, так шляхом проб і помилок я підібрала свої улюблені рослини, які вбити важко, і ще й красиві.
1. Монстера
2. Заміокулькас
3. Гастерія
4. Пеперомія
5. Сансеверія
6. Маранта
7. Алое
8. Сеткреазія або види традескансії
9. Епіпремнум або сцендапсус.
⠀
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Бізнес у стилі «лофт»: майстриня з Луцька вирощує рослини в бетоні. ФОТО
"Я вважаю, що такі зелені джунглі можуть жити у кожного, бо чи тінь чи сонце, чи полив чи не полив, вони виживуть, повірте моєму досвіду, бо спочатку садоводом я була ще тим. А ці рослини в мене залишились, і їм по років 3 і все з ними прекрасно", - каже Дана Спасовська.
Майстриня додала, що не топ мініатюрних рослинок для стола чи полички, це топ великих листяних габаритних рослин для озеленення приміщення.
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