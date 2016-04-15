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Волинська майстриня назвала невибагливі рослини, що зроблять домівку затишною

Волинська майстриня назвала невибагливі рослини, що зроблять домівку затишною
Засновниця студії «MAiSTERNA» Дана Спасовська назвала топ рослин, котрі не потребують особливого догляду та зроблять приміщення затишним.

Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.

"4 роки назад я не могла відрізнити алое від каланхое...І орхідеї купувала, які прожили в мене аж 2 місяці, бо я взагалі не знала, що з ними робити.

Потім я почала захоплюватись сукулентами, це - окрема історія. Вони найкращі рослини, без коментарів. Але і на цьому зупинитись було важко", - зауважила майстриня.

За її словами, так шляхом проб і помилок я підібрала свої улюблені рослини, які вбити важко, і ще й красиві.
1. Монстера
2. Заміокулькас
3. Гастерія
4. Пеперомія
5. Сансеверія
6. Маранта
7. Алое
8. Сеткреазія або види традескансії
9. Епіпремнум або сцендапсус.

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"Я вважаю, що такі зелені джунглі можуть жити у кожного, бо чи тінь чи сонце, чи полив чи не полив, вони виживуть, повірте моєму досвіду, бо спочатку садоводом я була ще тим. А ці рослини в мене залишились, і їм по років 3 і все з ними прекрасно", - каже Дана Спасовська.

Майстриня додала, що не топ мініатюрних рослинок для стола чи полички, це топ великих листяних габаритних рослин для озеленення приміщення.
Волинська майстриня назвала невибагливі рослини, що зроблять домівку затишною

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Теги: рослини, будинок, озеленення
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