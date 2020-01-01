Серед лісу на Волині знову підпалили автомобіль на «євробляхах». ВІДЕО

Серед лісу у Горинському лісництві ДП «Цуманське ЛГ», що на території Цуманської пущі, підпалили автомобіль.Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Зауважують, що у лісі, де горить автомобіль, здійснили самовільну порубку дубів, яку виявили працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ».«Лісопорушники, розуміючи, що тепер не зможуть втекти від лісової охорони, підпалили автомобіль, яким планували вивезти незаконно зрізану деревину.За цим джипом лісівники стежать давно. Досі чоловікам вдавалося вчасно втікати, автівку вони переховували», - йдеться у повідомленні лісівників.Працівникам лісової охорони відомі особи зловмисників – це жителі с. Грем’яче Ківерцівського р-ну.Зараз на місці працює пожежний екіпаж ДП «Цуманське ЛГ». Зважаючи на те, що горить авто в самому лісі, був значний ризик поширення загоряння.Про факт повідомили поліцію.Нагадаємо, днями невідомий чоловік у балаклаві. Події розгорнулися на дорозі Цумань-Берестяне, що у Ківерцівському районі.