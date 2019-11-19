Кінотеатр «PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс*





В період карантину потрібно замовити 2 горіхових набори та отримати сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок.



Замовлення можна зробити на сайті.В графі Промокод зазначте "Кіно" і ви гарантовано отримаєте подарунок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 15 квітня розпочався спільний проект Nuts by Max та кінотеатру «PremierCity» "Заряжайся та розважайся".В період карантину потрібно замовити 2 горіхових набори та отримати сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок.Замовлення можна зробити наВ графі Промокод зазначте "Кіно" і ви гарантовано отримаєте подарунок.

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