Кінотеатр «PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс*
Сьогодні, 12:00
З 15 квітня розпочався спільний проект Nuts by Max та кінотеатру «PremierCity» "Заряжайся та розважайся".
В період карантину потрібно замовити 2 горіхових набори та отримати сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок.
Замовлення можна зробити на сайті.В графі Промокод зазначте "Кіно" і ви гарантовано отримаєте подарунок.
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В період карантину потрібно замовити 2 горіхових набори та отримати сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок.
Замовлення можна зробити на сайті.В графі Промокод зазначте "Кіно" і ви гарантовано отримаєте подарунок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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