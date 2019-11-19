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Кінотеатр «PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс*

Кінотеатр «PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс*
З 15 квітня розпочався спільний проект Nuts by Max та кінотеатру «PremierCity» "Заряжайся та розважайся".

В період карантину потрібно замовити 2 горіхових набори та отримати сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок.

Замовлення можна зробити на сайті.В графі Промокод зазначте "Кіно" і ви гарантовано отримаєте подарунок.

Кінотеатр «PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс*


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Теги: кінотеатр, «PremierCity», сертифікат
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