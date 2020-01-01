ТРЦ «ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*





Про це повідомили на сторінці "ПортCity Lutsk" у Facebook.



"Не чекайте закінчення карантину, переходьте в ОНЛАЙН, шукайте магазини, які працюють в онлайн-режимі на сторінці ТРЦ. Скоро побачимось. Будьте свідомими, залишайтесь вдома!", - йдеться у дописі.



За покупками онлайн можна перейти за цим посиланням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час карантину частина магазинів у торгово-розважальному центрі "ПортCity" працює в онлайн-режимі.Про це повідомили на сторінці "ПортCity Lutsk" у Facebook."Не чекайте закінчення карантину, переходьте в ОНЛАЙН, шукайте магазини, які працюють в онлайн-режимі на сторінці ТРЦ. Скоро побачимось. Будьте свідомими, залишайтесь вдома!", - йдеться у дописі.За покупками онлайн можна перейти за цим

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