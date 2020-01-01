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ТРЦ «ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*

ТРЦ «ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*
Під час карантину частина магазинів у торгово-розважальному центрі "ПортCity" працює в онлайн-режимі.

Про це повідомили на сторінці "ПортCity Lutsk" у Facebook.

"Не чекайте закінчення карантину, переходьте в ОНЛАЙН, шукайте магазини, які працюють в онлайн-режимі на сторінці ТРЦ. Скоро побачимось. Будьте свідомими, залишайтесь вдома!", - йдеться у дописі.

За покупками онлайн можна перейти за цим посиланням.

ТРЦ «ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*

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Теги: карантин, онлайн-шопінг, ПортCity
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