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Українським медикам планують уже з липня до 50% підвищити зарплати

Українським медикам планують уже з липня до 50% підвищити зарплати
Міністерство охорони здоров’я ініціює підвищення заробітних плат медичних працівників. Підвищення буде у розмірі до 50% і потребуватиме додатково 11 млрд грн з державного бюджету.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу, - йдеться на офіційному сайті МОЗ України.

“Медична реформа у зміненому вигляді передбачатиме поліпшення якості та доступності медичних послуг. Українці, зателефонувавши у 103, обов'язково отримають якісну допомогу протягом 10-20 хвилин. При цьому ми вважаємо, що наші медичні працівники вже в цьому році повинні отримувати суттєве збільшення заробітної плати. Не менше, ніж до 50%”, - заявив Максим Степанов.

Як підкреслив міністр охорони здоров’я, для того, щоб підвищити зарплати усім 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн.

“Це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України. Для цього ми будемо звертатися і до уряду, і до Верховної Ради щодо внесення змін”, - наголосив Максим Степанов.


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Теги: медики, зарплати
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