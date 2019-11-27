Українським медикам планують уже з липня до 50% підвищити зарплати
Сьогодні, 19:40
Міністерство охорони здоров’я ініціює підвищення заробітних плат медичних працівників. Підвищення буде у розмірі до 50% і потребуватиме додатково 11 млрд грн з державного бюджету.
Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу, - йдеться на офіційному сайті МОЗ України.
“Медична реформа у зміненому вигляді передбачатиме поліпшення якості та доступності медичних послуг. Українці, зателефонувавши у 103, обов'язково отримають якісну допомогу протягом 10-20 хвилин. При цьому ми вважаємо, що наші медичні працівники вже в цьому році повинні отримувати суттєве збільшення заробітної плати. Не менше, ніж до 50%”, - заявив Максим Степанов.
Як підкреслив міністр охорони здоров’я, для того, щоб підвищити зарплати усім 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн.
“Це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України. Для цього ми будемо звертатися і до уряду, і до Верховної Ради щодо внесення змін”, - наголосив Максим Степанов.
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Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу, - йдеться на офіційному сайті МОЗ України.
“Медична реформа у зміненому вигляді передбачатиме поліпшення якості та доступності медичних послуг. Українці, зателефонувавши у 103, обов'язково отримають якісну допомогу протягом 10-20 хвилин. При цьому ми вважаємо, що наші медичні працівники вже в цьому році повинні отримувати суттєве збільшення заробітної плати. Не менше, ніж до 50%”, - заявив Максим Степанов.
Як підкреслив міністр охорони здоров’я, для того, щоб підвищити зарплати усім 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн.
“Це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України. Для цього ми будемо звертатися і до уряду, і до Верховної Ради щодо внесення змін”, - наголосив Максим Степанов.
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