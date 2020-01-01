Де у Луцьку не буде світла 6 травня

Повідомили, на яких вулицях Луцька 6 травня не буде світла.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».У середу, 6 травня, з 13:30 до 17:00 тимчасово припинять електропостачання на вулиці Дубнівській.У лучан просять вибачення за тимчасові незручності. Також нагадують, що для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які проводять за вашою адресою, підписуйтесь на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).