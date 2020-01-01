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Де у Луцьку не буде світла 6 травня

Де у Луцьку не буде світла 6 травня
Повідомили, на яких вулицях Луцька 6 травня не буде світла.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».

У середу, 6 травня, з 13:30 до 17:00 тимчасово припинять електропостачання на вулиці Дубнівській.

У лучан просять вибачення за тимчасові незручності. Також нагадують, що для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які проводять за вашою адресою, підписуйтесь на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).

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Теги: відключення, світло, Луцьк
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