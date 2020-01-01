Злочинна банда, яка перевозила наркотики з Польщі через Волинь, постане перед судом





Про це



Нагадаємо,



Окрім цього, організатору групи та жінці-кур’єру правоохоронці оголосили підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) та ч. 3 ст. 311 (незаконне перевезення прекурсорів у великих розмірах з метою збуту) Кримінального кодексу України, а зловмиснику, котрий під час затримання чинив опір поліцейським, – у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.



Усім підозрюваним суд обрав підозрюваним міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів злочинної діяльності зловмисників. Під час затримання правопорушників та проведення санкціонованих обшуків у них вилучили, зокрема, майже 200 пігулок із вмістом наркотичних речовин і прекурсорів, а також інші речові докази злочинної діяльності.



Нині досудове слідство у кримінальному провадженні завершено. Матеріали справи з обвинувальним актом скерували до суду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури завершили досудове слідство у кримінальному провадженні щодо злочинної діяльності організованої групи, котра займалась переміщенням наркотичної сировини через держкордон України та її збутом на території області.Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.Нагадаємо, у листопаді 2019 року поліцейські затримали сімох учасників злочинної групи та оголосили їм підозри в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вчинений у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.Окрім цього, організатору групи та жінці-кур’єру правоохоронці оголосили підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) та ч. 3 ст. 311 (незаконне перевезення прекурсорів у великих розмірах з метою збуту) Кримінального кодексу України, а зловмиснику, котрий під час затримання чинив опір поліцейським, – у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.Усім підозрюваним суд обрав підозрюваним міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів злочинної діяльності зловмисників. Під час затримання правопорушників та проведення санкціонованих обшуків у них вилучили, зокрема, майже 200 пігулок із вмістом наркотичних речовин і прекурсорів, а також інші речові докази злочинної діяльності.Нині досудове слідство у кримінальному провадженні завершено. Матеріали справи з обвинувальним актом скерували до суду.

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