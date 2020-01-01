У Луцьку вкотре вкрали скульптуру кликуна

У Луцьку на вулиці Данила Галицького невідомі поцупили скульптуру кликуна.Про це у facebook повідомила очільниця управління туризму і промоціїЗа її словами, скульптура кликуна стояла у цьому місці 5 років. Утім, невідомі видерли її, попри надійне кріплення."Скажіть варто продовжувати щось робити в нашому місті? Луцьк не заслуговує на гарні ініціативи? А якщо робити, то для кого?" - обурилась чиновниця.Зауважимо, що цей випадок крадіжки кликуна - не перший. Раніше скульптури "видирали" біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, на Театральному майдані, вулиці Лесі Українки.