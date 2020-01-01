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На Волині підприємці отримають допомогу по безробіттю

На Волині підприємці отримають допомогу по безробіттю
Роботодавці Волині, які у зв’язку з карантином були змушенні припинити свою діяльність, отримають допомогу по частковому безробіттю. Ці кошти вони зможуть використати для виплати заробітної плати своїм працівникам.

Питання виплати грошової допомоги роботодавцям обговорили керівники облдержадміністрації та представники Волинської обласної служби зайнятості, - інформують у Волинській ОДА.

За словами голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, ця допомога держави повинна якнайшвидше потрапити до представників малого та середнього бізнесу.

Право на отримання допомоги по частковому безробіттю мають роботодавці з числа суб'єктів малого та середнього підприємництва, які:

– зупинили або скоротили діяльність через карантин;

– сплачували єдиний внесок упродовж 6 місяців, які передують даті зупинення чи скорочення діяльності, за найманих працівників і не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до центру зайнятості.

До слова, допомогу по безробіттю отримають тільки ті підприємці, які працюють легально. Право на допомогу не мають працівники, які отримують пенсію або працюють у роботодавця за сумісництвом. Розмір допомоги працівнику не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом (на сьогодні мінімальна зарплата складає 4 723 грн).


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Теги: підприємці, допомога
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