Нацгардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:13
Військовий ліцей у Ковелі, який є одним із місць для обсервації на Волині, перебуває під охороною Нацгвардії.
Про це повідомляють на сторінці військової частини Національної гвардії України у місті Луцьк.
Територія Волинського обласного військового ліцею, що у Ковелі, під цілодобовою охороною військовослужбовців військової частини 1141 НГУ та поліцейських. Саме цей ліцей визначено одним із місць для обсервації на Волині для осіб, що повернулися із-за кордону.
Зазначають, нині тут перебуває семеро осіб, переважно – це волиняни.
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Про це повідомляють на сторінці військової частини Національної гвардії України у місті Луцьк.
Територія Волинського обласного військового ліцею, що у Ковелі, під цілодобовою охороною військовослужбовців військової частини 1141 НГУ та поліцейських. Саме цей ліцей визначено одним із місць для обсервації на Волині для осіб, що повернулися із-за кордону.
Зазначають, нині тут перебуває семеро осіб, переважно – це волиняни.
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