Нацгардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО

Військовий ліцей у Ковелі, який є одним із місць для обсервації на Волині, перебуває під охороною Нацгвардії.Про це повідомляють на сторінці військової частини Національної гвардії України у місті Луцьк.Територія Волинського обласного військового ліцею, що у Ковелі, під цілодобовою охороною військовослужбовців військової частини 1141 НГУ та поліцейських. Саме цей ліцей визначено одним із місць для обсервації на Волині для осіб, що повернулися із-за кордону.Зазначають, нині тут перебуває семеро осіб, переважно – це волиняни.