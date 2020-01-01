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Нацгардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО

Нацгардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО
Військовий ліцей у Ковелі, який є одним із місць для обсервації на Волині, перебуває під охороною Нацгвардії.

Про це повідомляють на сторінці військової частини Національної гвардії України у місті Луцьк.

Територія Волинського обласного військового ліцею, що у Ковелі, під цілодобовою охороною військовослужбовців військової частини 1141 НГУ та поліцейських. Саме цей ліцей визначено одним із місць для обсервації на Волині для осіб, що повернулися із-за кордону.

Зазначають, нині тут перебуває семеро осіб, переважно – це волиняни.


Нацгардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО
Нацгардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО
Нацгардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО
Нацгардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО
Нацгардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО
Нацгардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО

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Теги: Волинь, обсервація, Нацгвардія
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