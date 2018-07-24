У Луцьку жінка за 50 доларів зводила клієнтів із повіями
Сьогодні, 19:20
14 березня жінка, на утриманні якої знаходиться двоє малолітніх дітей, отримала замовлення на організацію звідництва, тобто надання повіями послуг сексуального характеру за грошову винагороду в готелі. В результаті такої «угоди» підприємлива жінка отримала 50 доларів.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 квітня, повідомляє ІА "Конкурент".
Окрім цього, жінка продовжила організовувати звідництво і 14 квітня. Цього разу повії надавали послуги сексуального характеру в одному із комплексів відпочинку гірськолижного курорту «Буковель». За це також отримала 50 доларів.
5 червня організація звідництва повторилася для клієнтів одного із комплексів відпочинку у Кам’янець-Подільському. За це жінка отримала традиційно 50 доларів.
В судовому засіданні прокурором та обвинуваченою подано угоду про визнання винуватості. Окрім цього жінка визнала себе винуватою.
У результаті суд затвердив угоду між обвинуваченою та прокурором. Та визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 302 ч.2 КК України (Створення або утримання місць розпусти і звідництво). Також призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік, а на підставі ст.ст.75,76 КК України звільнив від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 квітня, повідомляє ІА "Конкурент".
Окрім цього, жінка продовжила організовувати звідництво і 14 квітня. Цього разу повії надавали послуги сексуального характеру в одному із комплексів відпочинку гірськолижного курорту «Буковель». За це також отримала 50 доларів.
5 червня організація звідництва повторилася для клієнтів одного із комплексів відпочинку у Кам’янець-Подільському. За це жінка отримала традиційно 50 доларів.
В судовому засіданні прокурором та обвинуваченою подано угоду про визнання винуватості. Окрім цього жінка визнала себе винуватою.
У результаті суд затвердив угоду між обвинуваченою та прокурором. Та визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 302 ч.2 КК України (Створення або утримання місць розпусти і звідництво). Також призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік, а на підставі ст.ст.75,76 КК України звільнив від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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