У Луцьку жінка за 50 доларів зводила клієнтів із повіями





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 квітня,



Окрім цього, жінка продовжила організовувати звідництво і 14 квітня. Цього разу повії надавали послуги сексуального характеру в одному із комплексів відпочинку гірськолижного курорту «Буковель». За це також отримала 50 доларів.



5 червня організація звідництва повторилася для клієнтів одного із комплексів відпочинку у Кам’янець-Подільському. За це жінка отримала традиційно 50 доларів.



В судовому засіданні прокурором та обвинуваченою подано угоду про визнання винуватості. Окрім цього жінка визнала себе винуватою.



У результаті суд затвердив угоду між обвинуваченою та прокурором. Та визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 302 ч.2 КК України (Створення або утримання місць розпусти і звідництво). Також призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік, а на підставі ст.ст.75,76 КК України звільнив від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 березня жінка, на утриманні якої знаходиться двоє малолітніх дітей, отримала замовлення на організацію звідництва, тобто надання повіями послуг сексуального характеру за грошову винагороду в готелі. В результаті такої «угоди» підприємлива жінка отримала 50 доларів.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 квітня, повідомляє ІА "Конкурент".Окрім цього, жінка продовжила організовувати звідництво і 14 квітня. Цього разу повії надавали послуги сексуального характеру в одному із комплексів відпочинку гірськолижного курорту «Буковель». За це також отримала 50 доларів.5 червня організація звідництва повторилася для клієнтів одного із комплексів відпочинку у Кам’янець-Подільському. За це жінка отримала традиційно 50 доларів.В судовому засіданні прокурором та обвинуваченою подано угоду про визнання винуватості. Окрім цього жінка визнала себе винуватою.У результаті суд затвердив угоду між обвинуваченою та прокурором. Та визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 302 ч.2 КК України (Створення або утримання місць розпусти і звідництво). Також призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік, а на підставі ст.ст.75,76 КК України звільнив від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки.

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