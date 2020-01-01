Карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня: Шмигаль зробив гучну заяву

Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але планують подальші його послаблення.



Про це він сказав в ефірі "Українського радіо" 5 травня, - повідомляє



"Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим пандемії та всесвітнього карантину на два місяці. Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але, скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено й надалі з наступними етапами послаблень, якщо це буде дозволяти зробити ситуація із захворюваністю", - сказав він.



Шмигаль зауважив, що медична система України встигла підготуватися до епідемії. За його словами, в Україні сьогодні понад 2100 апаратів штучної вентиляції легенів, з яких зайняті 138, і підготовлено 33 тис. ліжкомісць у лікарнях для хворих із коронавірусом, з яких зайняті менш як 2 тисячі.



Крім того, Шмигаль пояснив, що уряд поки що не бачить можливостей відкрити міжміський транспорт.



"Міський транспорт ходитиме в тих режимах, яких ходив, а мери прийматимуть рішення щодо збільшення кількості транспорту та зміни його графіку роботи", - додав Шмигаль.



Він зазначив, що відкриття метро для окремих категорій пасажирів планується на третьому етапі послаблень, а для всіх - на четвертому етапі виходу з карантину.



Прем'єр водночас уточнив, що після 11 травня застосовуватиметься також адаптивний карантин, коли державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і обласні комісії ухвалюватимуть відповідні рішення про впровадження посилених заходів у межах окремих областей, міст, сіл, окремих закладів.



Кабінет міністрів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністрприпустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але планують подальші його послаблення.Про це він сказав в ефірі "Українського радіо" 5 травня, - повідомляє Укрінформ "Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим пандемії та всесвітнього карантину на два місяці. Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але, скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено й надалі з наступними етапами послаблень, якщо це буде дозволяти зробити ситуація із захворюваністю", - сказав він.Шмигаль зауважив, що медична система України встигла підготуватися до епідемії. За його словами, в Україні сьогодні понад 2100 апаратів штучної вентиляції легенів, з яких зайняті 138, і підготовлено 33 тис. ліжкомісць у лікарнях для хворих із коронавірусом, з яких зайняті менш як 2 тисячі.Крім того, Шмигаль пояснив, що уряд поки що не бачить можливостей відкрити міжміський транспорт."Міський транспорт ходитиме в тих режимах, яких ходив, а мери прийматимуть рішення щодо збільшення кількості транспорту та зміни його графіку роботи", - додав Шмигаль.Він зазначив, що відкриття метро для окремих категорій пасажирів планується на третьому етапі послаблень, а для всіх - на четвертому етапі виходу з карантину.Прем'єр водночас уточнив, що після 11 травня застосовуватиметься також адаптивний карантин, коли державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і обласні комісії ухвалюватимуть відповідні рішення про впровадження посилених заходів у межах окремих областей, міст, сіл, окремих закладів.Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня , але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

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