На Волині водій перевантаженої фури дав патрульним 1000 гривень хабара

Водій вантажівки намагався уникнути відповідальності за перевантаження, запропонувавши волинським патрульним хабар.4 травня вдень поліцейські роти з обслуговування Ковеля УПП у Волинській області ДПП, разом з працівниками управління Укртрансбезпеки у Волинській області здійснювали нагляд за дотриманням перевізниками норм за ваговими параметрами на автодорозі М-07 “Київ-Ковель-Ягодин”. Вони виявили водія автомобіля MAN, котрий, ймовірно, перевозив вантаж, вага якого перевищувала дозволену.Під час спілкування з 53-річним водієм вантажного автомобіля, той з метою уникнення відповідальності неодноразово пропонував працівникам патрульної поліції неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів. Однак на попередження про кримінальну відповідальність не реагував та передав працівнику поліетиленовий файл в якому знаходились грошові кошти у розмірі 1000 гривень.Патрульні поліцейські одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу Маневицького відділу поліції. Тепер водію загрожує ще й кримінальна відповідальність.