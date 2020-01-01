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Посадовців Ковельської міськради підозрюють у незаконному ухваленні договору

Посадовців Ковельської міськради підозрюють у незаконному ухваленні договору
Волинська прокуратура розслідує незаконні дії посадовців Ковельської міської ради, що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України).

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Прокурори встановили, що чиновники міськради, проводячи за майже 10 млн грн закупівлю робіт із будівництва зовнішніх електромереж для електропостачання, не відхилили пропозиції підприємства, притягнутого до відповідальності за вчинення узгоджених антиконкурентних дій.

Попри те, що суб’єкту господарювання у такому разі заборонено брати участь у публічних закупівлях упродовж 3 років, міськрада у вересні 2019 року уклала з ним договір про виконання робіт, спричинивши тяжкі наслідки інтересам територіальної громади.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

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Теги: Ковельська міська рада, договор, суд
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