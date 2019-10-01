Пандемія каронавірусу: чи відбудеться цьогоріч «Бандерштат»

Через епідемію COVID-19 багато масштабних фестивалів заявили про перенесення на 2021 рік. Одна з візитівок Волині - фестиваль "Бандерштат" - готовий до різних сценаріїв, залежно від рішення уряду щодо карантину.Про церозповіла одна з організаторів дійстваЗа її словами, оргкомітет стежить за ситуацією в країні і чекає офіційних рішень уряду щодо масових заходів після завершення карантину."Ми готові до різних сценаріїв, можемо відновлювати роботу в будь-який момент", - відзначила Анастасія Передрій.На сьогодні встигли анонсувати кількох відомих учасників - ТНМК, Без обмежень, Тінь Сонця, Ot Vinta. Існують також домовленості з іншими музикантами, але на період карантину публікацію анонсів призупинили.Нагадаємо, традиційно дійство відбувається впродовж 7-9 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.