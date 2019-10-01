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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Пандемія каронавірусу: чи відбудеться цьогоріч «Бандерштат»

Пандемія каронавірусу: чи відбудеться цьогоріч «Бандерштат»
Через епідемію COVID-19 багато масштабних фестивалів заявили про перенесення на 2021 рік. Одна з візитівок Волині - фестиваль "Бандерштат" - готовий до різних сценаріїв, залежно від рішення уряду щодо карантину.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла одна з організаторів дійства Анастасія Передрій.

За її словами, оргкомітет стежить за ситуацією в країні і чекає офіційних рішень уряду щодо масових заходів після завершення карантину.

"Ми готові до різних сценаріїв, можемо відновлювати роботу в будь-який момент", - відзначила Анастасія Передрій.

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На сьогодні встигли анонсувати кількох відомих учасників - ТНМК, Без обмежень, Тінь Сонця, Ot Vinta. Існують також домовленості з іншими музикантами, але на період карантину публікацію анонсів призупинили.

Нагадаємо, традиційно дійство відбувається впродовж 7-9 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.

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Теги: Бандерштат, фестиваль, коронавірус
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Коментарі 1
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У Мюнхені на могилі хай проходить хвестиваль.
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