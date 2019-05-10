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На балконі у центрі Луцька знову влаштують концерт живої музики

На балконі у центрі Луцька знову влаштують концерт живої музики
7 травня о 14:00 на балконі офісу Суспільного Волині, що у Луцьку на вулиці Словацького, 9, відбудеться другий балконний концерт.

Про це повідомляють організатори.

Для лучан гратиме скрипалька Анастасія Гарбуза. Стрім-трансляцію концерту вестимуть на сторінці мовника у Facebook.

Нагадаємо, вже відбувся перший концерт за участі молодого музиканта Богдана Сеніва, який отримав схвальні відгуки містян.

На час карантину UA: ВОЛИНЬ організовуватиме концерти щотижня по буднях.

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Теги: UA: ВОЛИНЬ, балкон, концерт
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