На балконі у центрі Луцька знову влаштують концерт живої музики





Про це



Для лучан гратиме скрипалька Анастасія Гарбуза. Стрім-трансляцію концерту вестимуть на сторінці мовника у Facebook.



Нагадаємо, вже відбувся перший концерт за участі молодого музиканта Богдана Сеніва, який отримав схвальні відгуки містян.



На час карантину UA: ВОЛИНЬ організовуватиме концерти щотижня по буднях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 травня о 14:00 на балконі офісу Суспільного Волині, що у Луцьку на вулиці Словацького, 9, відбудеться другий балконний концерт.Про це повідомляють організатори.Для лучан гратиме скрипалька. Стрім-трансляцію концерту вестимуть на сторінці мовника у Facebook.Нагадаємо, вже відбувся перший концерт за участі молодого музиканта, який отримав схвальні відгуки містян.На час карантину UA: ВОЛИНЬ організовуватиме концерти щотижня по буднях.

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