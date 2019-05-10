На балконі у центрі Луцька знову влаштують концерт живої музики
Сьогодні, 15:01
7 травня о 14:00 на балконі офісу Суспільного Волині, що у Луцьку на вулиці Словацького, 9, відбудеться другий балконний концерт.
Про це повідомляють організатори.
Для лучан гратиме скрипалька Анастасія Гарбуза. Стрім-трансляцію концерту вестимуть на сторінці мовника у Facebook.
Нагадаємо, вже відбувся перший концерт за участі молодого музиканта Богдана Сеніва, який отримав схвальні відгуки містян.
На час карантину UA: ВОЛИНЬ організовуватиме концерти щотижня по буднях.
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Про це повідомляють організатори.
Для лучан гратиме скрипалька Анастасія Гарбуза. Стрім-трансляцію концерту вестимуть на сторінці мовника у Facebook.
Нагадаємо, вже відбувся перший концерт за участі молодого музиканта Богдана Сеніва, який отримав схвальні відгуки містян.
На час карантину UA: ВОЛИНЬ організовуватиме концерти щотижня по буднях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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