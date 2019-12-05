Волинський рибпатруль затримав «на гарячому» двох браконьєрів із сітками
Сьогодні, 15:40
У період з 27 квітня по 4 травня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 64 порушення.
Так, склали 43 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства) та 13 – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили вісім актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 47 заборонених знарядь лову, - повідомляє пресслужба рибпатруля у Волинській області.
«У порушників вилучено 15,5 кг водних біоресурсів та 11 од. заборонених знарядь лову. Накладено штрафів на суму 2 431 грн, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибним запасам, склали 4 420 грн», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 1 травня волинські рибпатрульні під час спільного рейду з працівниками Горохівського ВП ГУНП у Волинській області на Мар’янівському водосховищі, що поблизу села Цегів Горохівського району викрили грубе порушення правил рибальства. Двоє громадян за допомогою ліскової сітки встигли виловити 27 карасів сріблястого, загальною вагою 5 кг.
На громадян склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
3 травня під час рибоохоронної роботи на озері Домашнє поблизу села Кримне Старовижівського району виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 10 сіток, загальною довжиною 800 метрів. Склали відповідний акт.
Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення - прохання оперативно повідомляти на телефони «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.
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Так, склали 43 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства) та 13 – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили вісім актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 47 заборонених знарядь лову, - повідомляє пресслужба рибпатруля у Волинській області.
«У порушників вилучено 15,5 кг водних біоресурсів та 11 од. заборонених знарядь лову. Накладено штрафів на суму 2 431 грн, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибним запасам, склали 4 420 грн», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 1 травня волинські рибпатрульні під час спільного рейду з працівниками Горохівського ВП ГУНП у Волинській області на Мар’янівському водосховищі, що поблизу села Цегів Горохівського району викрили грубе порушення правил рибальства. Двоє громадян за допомогою ліскової сітки встигли виловити 27 карасів сріблястого, загальною вагою 5 кг.
На громадян склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
3 травня під час рибоохоронної роботи на озері Домашнє поблизу села Кримне Старовижівського району виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 10 сіток, загальною довжиною 800 метрів. Склали відповідний акт.
Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення - прохання оперативно повідомляти на телефони «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 15:40