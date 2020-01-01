Волинянин збрехав поліції про викрадення орендованої вантажівки, яку сам продав
Сьогодні, 15:29
Волинянину повідомили про підозру у завідомо неправдивому повідомленні органу поліції про вчинення злочину та наданні неправдивих показів із корисливих мотивів.
Про це повідомляє пресслужба у Волинській області.
Слідчі встановили, що 49-річний чоловік 11 лютого 2020 року звернувся до Іваничівського відділення поліції із заявою, в якій неправдиво повідомив про факт незаконного заволодіння невстановленою особою вантажівкою, яку він орендував.
У подальшому він так само неправдиво надавав свідчення про вчинення щодо нього цього злочину. В обох випадках волинянин у такий спосіб хотів приховати факт продажу ним чужого авто. Він був попереджений про кримінальну відповідальність – і за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, і за завідомо неправдиві показання.
Отож, він усвідомлював, що діє незаконно. Тепер чоловіку повідомили про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень, за які санкціями ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба у Волинській області.
Слідчі встановили, що 49-річний чоловік 11 лютого 2020 року звернувся до Іваничівського відділення поліції із заявою, в якій неправдиво повідомив про факт незаконного заволодіння невстановленою особою вантажівкою, яку він орендував.
У подальшому він так само неправдиво надавав свідчення про вчинення щодо нього цього злочину. В обох випадках волинянин у такий спосіб хотів приховати факт продажу ним чужого авто. Він був попереджений про кримінальну відповідальність – і за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, і за завідомо неправдиві показання.
Отож, він усвідомлював, що діє незаконно. Тепер чоловіку повідомили про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень, за які санкціями ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин збрехав поліції про викрадення орендованої вантажівки, яку сам продав
Сьогодні, 15:29
На балконі у центрі Луцька знову влаштують концерт живої музики
Сьогодні, 15:01