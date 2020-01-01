У Раді ініціюють позачергове засідання для ухвалення законів про захист медиків





Про це у соцмережі фейсбук Степан Івахів.



«Я наголошував, і продовжую наголошувати, що передусім ми маємо захистити наших лікарів. Саме вони зараз знаходяться передовій боротьби з коронавірусом, наражаючи власне здоров'я на небезпеку, і потребують чіткої зрозумілої підтримки», - написав він.



За словами Івахіва, уже зібрали 150 підписів для проведення позачергового засідання Ради. На ньому розглянуть два пріоритетно важливих законопроекти - №3376 та №3380. Один з них передбачає обов’язкове державне страхування кожного лікаря, на випадок захворювання коронавірусом. Другий законопроект — про обов'язкове безкоштовне тестування лікарів.



«Тільки за останні 11 днів на коронавірус захворіли 800 медиків, всього в країні вже інфіковано 2 479 лікарів та медичних працівників. Отже ці законопроекти потребують найшвидшого розгляду.

Захистимо українських лікарів - захистимо Україну!» - написав Степан Івахів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді зібрали 150 підписів, щоб зібрати позачергове засідання і розглянути законопроекти задля захисту медиків, які ризикують життям через загрозу інфікування коронавірусом.Про це у соцмережі фейсбук написав народний депутат України«Я наголошував, і продовжую наголошувати, що передусім ми маємо захистити наших лікарів. Саме вони зараз знаходяться передовій боротьби з коронавірусом, наражаючи власне здоров'я на небезпеку, і потребують чіткої зрозумілої підтримки», - написав він.За словами Івахіва, уже зібрали 150 підписів для проведення позачергового засідання Ради. На ньому розглянуть два пріоритетно важливих законопроекти - №3376 та №3380. Один з них передбачає обов’язкове державне страхування кожного лікаря, на випадок захворювання коронавірусом. Другий законопроект — про обов'язкове безкоштовне тестування лікарів.«Тільки за останні 11 днів на коронавірус захворіли 800 медиків, всього в країні вже інфіковано 2 479 лікарів та медичних працівників. Отже ці законопроекти потребують найшвидшого розгляду.Захистимо українських лікарів - захистимо Україну!» - написав Степан Івахів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію