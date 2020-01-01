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У Раді ініціюють позачергове засідання для ухвалення законів про захист медиків

У Раді ініціюють позачергове засідання для ухвалення законів про захист медиків
У Верховній Раді зібрали 150 підписів, щоб зібрати позачергове засідання і розглянути законопроекти задля захисту медиків, які ризикують життям через загрозу інфікування коронавірусом.

Про це у соцмережі фейсбук написав народний депутат України Степан Івахів.

«Я наголошував, і продовжую наголошувати, що передусім ми маємо захистити наших лікарів. Саме вони зараз знаходяться передовій боротьби з коронавірусом, наражаючи власне здоров'я на небезпеку, і потребують чіткої зрозумілої підтримки», - написав він.

За словами Івахіва, уже зібрали 150 підписів для проведення позачергового засідання Ради. На ньому розглянуть два пріоритетно важливих законопроекти - №3376 та №3380. Один з них передбачає обов’язкове державне страхування кожного лікаря, на випадок захворювання коронавірусом. Другий законопроект — про обов'язкове безкоштовне тестування лікарів.

«Тільки за останні 11 днів на коронавірус захворіли 800 медиків, всього в країні вже інфіковано 2 479 лікарів та медичних працівників. Отже ці законопроекти потребують найшвидшого розгляду.
Захистимо українських лікарів - захистимо Україну!» - написав Степан Івахів.

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Теги: Степан Івахів, лікарі, Верховна Рада, медики, коронавірус, законопроекти
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