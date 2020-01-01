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Сливи, персики, груші: мешканці волинського селища відновили фруктовий сад. ФОТО

Сливи, персики, груші: мешканці волинського селища відновили фруктовий сад. ФОТО
У Маневичах відновили фруктовий сад, який знаходиться біля новоствореного дендрологічного парку на вулиці Комарова.

Про це йдеться на сайті селищної ради.

Відновили сад з ініціативою селищного голови Олександра Гаврилюка та за сприяння ТзОВ “ЕКОМА” в особі Дзялтуваса Едвінаса та підприємця Олександра Жданова.

Під час робіт зрізали старі дерева, викорчували пеньки, культивували і встановили розмітку території, підготовили ями та висадили саджанці. Працівники селищної ради та виробничого управління житлово-комунального господарства, жителі селища, які проживають у парковій зоні посадили біля 60 сортових саджанців яблуні, груші, сливи та персика, облаштували територію парканом.

Назвали цей сад “Фруктовий сад українсько-литовської дружби”.

Кошти з бюджету Маневицької селищної ради на відновлення саду не виділялися. Саджанці та матеріали для благоустрою території забезпечили благодійники.

Сливи, персики, груші: мешканці волинського селища відновили фруктовий сад. ФОТО
Сливи, персики, груші: мешканці волинського селища відновили фруктовий сад. ФОТО
Сливи, персики, груші: мешканці волинського селища відновили фруктовий сад. ФОТО
Сливи, персики, груші: мешканці волинського селища відновили фруктовий сад. ФОТО
Сливи, персики, груші: мешканці волинського селища відновили фруктовий сад. ФОТО



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Теги: Маневичі, фруктовий сад
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