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У районі на Волині через ремонт дороги частково обмежать рух транспорту

У районі на Волині через ремонт дороги частково обмежать рух транспорту
На автодорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), а саме на ділянці, що пролягає населеними пунктами Озерце та Прилуцьке Ківерцівського району, розпочався поточний середній ремонт.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху М-19 буде частково обмежуватись і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

Служба автомобільних доріг у Волинській області просить користувачів доріг з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликає неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути максимально уважними та обережними.


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Теги: ремонт, обмеження рух, Волинь
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