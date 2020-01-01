У районі на Волині через ремонт дороги частково обмежать рух транспорту





Про це



Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху М-19 буде частково обмежуватись і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.



Служба автомобільних доріг у Волинській області просить користувачів доріг з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликає неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути максимально уважними та обережними.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), а саме на ділянці, що пролягає населеними пунктами Озерце та Прилуцьке Ківерцівського району, розпочався поточний середній ремонт.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху М-19 буде частково обмежуватись і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.Служба автомобільних доріг у Волинській області просить користувачів доріг з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликає неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути максимально уважними та обережними.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію