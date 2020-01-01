Поблизу лісу під Луцьком чоловік під час прогулянки знайшов боєприпаси минулої війни





Про це



На місце, вказане громадянином, виїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС у Волинській області.



Сапери ДСНС провели роботи щодо обстеження території області задля виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього вилучено та знищено шість боєприпасів часів Другої Світової війни, серед яких - мінометна міна, ручна граната та артснаряди різного калібру.



З початку 2020 року станом на 5 травня піротехніки волинської Служби порятунку вже знищили 486 вибухонебезпечних предметів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 травня під час прогулянки із собакою мешканець Луцького району виявив поблизу лісової смуги підозрілі металеві предмети, схожі на вибухонебезпечні. Чоловік не розгубився та повідомив про небезпечну знахідку службу порятунку «101».Про це повідомляють волинські рятувальники.На місце, вказане громадянином, виїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС у Волинській області.Сапери ДСНС провели роботи щодо обстеження території області задля виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього вилучено та знищено шість боєприпасів часів Другої Світової війни, серед яких - мінометна міна, ручна граната та артснаряди різного калібру.З початку 2020 року станом на 5 травня піротехніки волинської Служби порятунку вже знищили 486 вибухонебезпечних предметів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію