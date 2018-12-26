Вплинув карантин: у центрі Луцька закрили популярний паб





Причина – карантин та прогнозоване зменшення кількості гостей влітку, - розповіла Анастасія Волдінер.



«По-перше, карантин вплинув. Ми довго вагались, думали, але його вже вкотре продовжують. Зрозуміло, що платоспроможність людей поменшала – літній сезон пролітає», - каже власниця.



З її слів, тепер власники більше уваги приділятимуть пабу «Олдскул», що на вулиці Винниченка, 69а. Він існує пів року.



«Там вдвічі більша площа – приміщення більш пристосоване для концертів, там більше місця для сцени. Є перспектива його розвивати, бо є ще незайняті приміщення. На Лесі ж заклад вичерпав себе, бо приміщення дуже маленьке. Коли там хтось виступав, людям навіть сісти не було де. Там стало затісно, а в цій ситуації два паби себе не виправдають», - пояснює Анастасія Волдінер.



Вона каже, що в планах є відкриття другого пабу в іншому місці, однак це трапиться щонайменше наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Паб «Олдскул», який чотири роки пропрацював на вулиці Лесі Українки, 52а, зачинили.Причина – карантин та прогнозоване зменшення кількості гостей влітку, - розповіла «Першому» власниця закладу«По-перше, карантин вплинув. Ми довго вагались, думали, але його вже вкотре продовжують. Зрозуміло, що платоспроможність людей поменшала – літній сезон пролітає», - каже власниця.З її слів, тепер власники більше уваги приділятимуть пабу «Олдскул», що на вулиці Винниченка, 69а. Він існує пів року.«Там вдвічі більша площа – приміщення більш пристосоване для концертів, там більше місця для сцени. Є перспектива його розвивати, бо є ще незайняті приміщення. На Лесі ж заклад вичерпав себе, бо приміщення дуже маленьке. Коли там хтось виступав, людям навіть сісти не було де. Там стало затісно, а в цій ситуації два паби себе не виправдають», - пояснює Анастасія Волдінер.Вона каже, що в планах є відкриття другого пабу в іншому місці, однак це трапиться щонайменше наступного року.

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