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Вплинув карантин: у центрі Луцька закрили популярний паб

Вплинув карантин: у центрі Луцька закрили популярний паб
Паб «Олдскул», який чотири роки пропрацював на вулиці Лесі Українки, 52а, зачинили.

Причина – карантин та прогнозоване зменшення кількості гостей влітку, - розповіла «Першому» власниця закладу Анастасія Волдінер.

«По-перше, карантин вплинув. Ми довго вагались, думали, але його вже вкотре продовжують. Зрозуміло, що платоспроможність людей поменшала – літній сезон пролітає», - каже власниця.

З її слів, тепер власники більше уваги приділятимуть пабу «Олдскул», що на вулиці Винниченка, 69а. Він існує пів року.

«Там вдвічі більша площа – приміщення більш пристосоване для концертів, там більше місця для сцени. Є перспектива його розвивати, бо є ще незайняті приміщення. На Лесі ж заклад вичерпав себе, бо приміщення дуже маленьке. Коли там хтось виступав, людям навіть сісти не було де. Там стало затісно, а в цій ситуації два паби себе не виправдають», - пояснює Анастасія Волдінер.

Вона каже, що в планах є відкриття другого пабу в іншому місці, однак це трапиться щонайменше наступного року.

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Теги: паб, Луцьк
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