Луцькі лікарі розповіли, коли у медзакладах відновлять планові операції. ВІДЕО

Олександр Дудар та заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смолянінов розповіли, коли у медзакладах планують відновити планові операції.



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Нагадаємо, учора, 4 травня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував відновлення планових госпіталізацій та операцій. Із його слів, вже від сьогодні медичні заклади зможуть шпиталізовувати хворих та робити оперативні втручання. У той же час кожен пацієнт в обов’язковому порядку повинен пройти ПЛР-тест на виявлення коронавірусу.



Очільник Волинської обласній лікарні Олександр Дудар має деякі побоювання з цього приводу. Лікар вважає, що нині так різко виходити з карантину зарано.



"Ви собі уявіть, яке навантаження на ПЛР-лабораторії піде, якщо буде такий варіант", - прокоментував директор волинської обласної лікарні.



Він додав, що поки ніяких вказівок про початок планових операцій волинські медики не отримували.



Детальніше про це – дивіться в сюжеті.





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