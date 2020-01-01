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Луцькі лікарі розповіли, коли у медзакладах відновлять планові операції. ВІДЕО

Луцькі лікарі розповіли, коли у медзакладах відновлять планові операції. ВІДЕО
Очільник Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар та заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смолянінов розповіли, коли у медзакладах планують відновити планові операції.

Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".

Нагадаємо, учора, 4 травня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував відновлення планових госпіталізацій та операцій. Із його слів, вже від сьогодні медичні заклади зможуть шпиталізовувати хворих та робити оперативні втручання. У той же час кожен пацієнт в обов’язковому порядку повинен пройти ПЛР-тест на виявлення коронавірусу.

Очільник Волинської обласній лікарні Олександр Дудар має деякі побоювання з цього приводу. Лікар вважає, що нині так різко виходити з карантину зарано.

"Ви собі уявіть, яке навантаження на ПЛР-лабораторії піде, якщо буде такий варіант", - прокоментував директор волинської обласної лікарні.

Він додав, що поки ніяких вказівок про початок планових операцій волинські медики не отримували.

Детальніше про це – дивіться в сюжеті.


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Теги: планові операції, МОЗ, Луцьк, карантин
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