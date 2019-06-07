Пройшов спецперевірку: на Волині призначили керівника регіонального офісу водних ресурсів
Сьогодні, 16:57
Рівненський депутат Назарій Поліщук став керівником регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області.
Про це він написав у своїй сторінці на Facebook, - пише Рівне вечірнє.
"З 24 березня працював в якості в.о., пройшов випробувальний термін та спецперевірку. Ми живемо в непростий час кліматичних змін, що в свою чергу негативно впливає на водний баланс. Попереду чимало роботи, викликів та цікавих проектів. Разом з колективом працюватимемо над поліпшенням водозабезпечення Волині", - написав Поліщук.
Назарій Поліщук – випускник НУВГП за спеціальністю геоінформаційні системи та технології, інформаційний аналітик, засновник інформаційно-аналітичного центру «Info-Light», працював заступником голови Дядьковицької ОТГ Рівненського району Рівненської області.
Крім того, новий очільник РОВР у Волинській області у 2014 році став організатором гуманітарної місії до Луганської та Донецької областей, а у 2015 році Назарія обрали членом Офісу реформ в Рівненській області.
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Про це він написав у своїй сторінці на Facebook, - пише Рівне вечірнє.
"З 24 березня працював в якості в.о., пройшов випробувальний термін та спецперевірку. Ми живемо в непростий час кліматичних змін, що в свою чергу негативно впливає на водний баланс. Попереду чимало роботи, викликів та цікавих проектів. Разом з колективом працюватимемо над поліпшенням водозабезпечення Волині", - написав Поліщук.
Назарій Поліщук – випускник НУВГП за спеціальністю геоінформаційні системи та технології, інформаційний аналітик, засновник інформаційно-аналітичного центру «Info-Light», працював заступником голови Дядьковицької ОТГ Рівненського району Рівненської області.
Крім того, новий очільник РОВР у Волинській області у 2014 році став організатором гуманітарної місії до Луганської та Донецької областей, а у 2015 році Назарія обрали членом Офісу реформ в Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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