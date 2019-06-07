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Пройшов спецперевірку: на Волині призначили керівника регіонального офісу водних ресурсів

Пройшов спецперевірку: на Волині призначили керівника регіонального офісу водних ресурсів
Рівненський депутат Назарій Поліщук став керівником регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області.

Про це він написав у своїй сторінці на Facebook, - пише Рівне вечірнє.

"З 24 березня працював в якості в.о., пройшов випробувальний термін та спецперевірку. Ми живемо в непростий час кліматичних змін, що в свою чергу негативно впливає на водний баланс. Попереду чимало роботи, викликів та цікавих проектів. Разом з колективом працюватимемо над поліпшенням водозабезпечення Волині", - написав Поліщук.

Назарій Поліщук – випускник НУВГП за спеціальністю геоінформаційні системи та технології, інформаційний аналітик, засновник інформаційно-аналітичного центру «Info-Light», працював заступником голови Дядьковицької ОТГ Рівненського району Рівненської області.

Крім того, новий очільник РОВР у Волинській області у 2014 році став організатором гуманітарної місії до Луганської та Донецької областей, а у 2015 році Назарія обрали членом Офісу реформ в Рівненській області.

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Теги: водні ресурси, Волинь, керівник, Назарій Поліщук
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