Чехія відкриває кордони для заробітчан





Про це повідомляє Чеське радіо, - пише



Сезонні робітники при в'їзді до Чехію будуть зобов'язані пред'являти поліцейським, які здійснюють в період чинного в республіці режиму надзвичайної ситуації охорону національних кордонів, довідки про негативні результати аналізів на коронавірус, а також дозвіл на сезонні роботи у сільському господарстві або на роботу в сфері охорони здоров’я.



Сільське господарство країни відчуває гостру нестачу робочих рук. Йдеться як мінімум про три тисячі працівників, яким не потрібна спеціальна кваліфікація.



В'їзд іноземців в Чехію, крім тих, що мають в країні постійне або тимчасове місце проживання, був тимчасово закритий з середини березня. Уряд дозволив громадянам іноземних держав, у яких під час дії режиму надзвичайного стану закінчився термін дії візи, перебувати в республіці без його продовження до 17 липня.



З 11 травня чеська влада також дозволили відновити міжнародне залізничне і автобусне сполучення, є плани відкриття міжнародних аеропортів. У столицю республіки здійснюються регулярні рейси з Мінська, Амстердама і Софії.



Нагадаємо, що український уряд вимагає для своїх громадян, які виїжджатимуть на сезонні роботи за кордон,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чехія пом’якшує карантин, з 11 травня в країні не тільки поновлюються міжнародні пасажирські перевезення, а й відкриваються кордони для в’їзду заробітчан із країн, які не входять до складу Євросоюзу.Про це повідомляє Чеське радіо, - пише ТСН. Сезонні робітники при в'їзді до Чехію будуть зобов'язані пред'являти поліцейським, які здійснюють в період чинного в республіці режиму надзвичайної ситуації охорону національних кордонів, довідки про негативні результати аналізів на коронавірус, а також дозвіл на сезонні роботи у сільському господарстві або на роботу в сфері охорони здоров’я.Сільське господарство країни відчуває гостру нестачу робочих рук. Йдеться як мінімум про три тисячі працівників, яким не потрібна спеціальна кваліфікація.В'їзд іноземців в Чехію, крім тих, що мають в країні постійне або тимчасове місце проживання, був тимчасово закритий з середини березня. Уряд дозволив громадянам іноземних держав, у яких під час дії режиму надзвичайного стану закінчився термін дії візи, перебувати в республіці без його продовження до 17 липня.З 11 травня чеська влада також дозволили відновити міжнародне залізничне і автобусне сполучення, є плани відкриття міжнародних аеропортів. У столицю республіки здійснюються регулярні рейси з Мінська, Амстердама і Софії.Нагадаємо, що український уряд вимагає для своїх громадян, які виїжджатимуть на сезонні роботи за кордон,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію