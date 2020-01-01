Чехія відкриває кордони для заробітчан
Сьогодні, 17:40
Чехія пом’якшує карантин, з 11 травня в країні не тільки поновлюються міжнародні пасажирські перевезення, а й відкриваються кордони для в’їзду заробітчан із країн, які не входять до складу Євросоюзу.
Про це повідомляє Чеське радіо, - пише ТСН.
Сезонні робітники при в'їзді до Чехію будуть зобов'язані пред'являти поліцейським, які здійснюють в період чинного в республіці режиму надзвичайної ситуації охорону національних кордонів, довідки про негативні результати аналізів на коронавірус, а також дозвіл на сезонні роботи у сільському господарстві або на роботу в сфері охорони здоров’я.
Сільське господарство країни відчуває гостру нестачу робочих рук. Йдеться як мінімум про три тисячі працівників, яким не потрібна спеціальна кваліфікація.
В'їзд іноземців в Чехію, крім тих, що мають в країні постійне або тимчасове місце проживання, був тимчасово закритий з середини березня. Уряд дозволив громадянам іноземних держав, у яких під час дії режиму надзвичайного стану закінчився термін дії візи, перебувати в республіці без його продовження до 17 липня.
З 11 травня чеська влада також дозволили відновити міжнародне залізничне і автобусне сполучення, є плани відкриття міжнародних аеропортів. У столицю республіки здійснюються регулярні рейси з Мінська, Амстердама і Софії.
Нагадаємо, що український уряд вимагає для своїх громадян, які виїжджатимуть на сезонні роботи за кордон,
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Про це повідомляє Чеське радіо, - пише ТСН.
Сезонні робітники при в'їзді до Чехію будуть зобов'язані пред'являти поліцейським, які здійснюють в період чинного в республіці режиму надзвичайної ситуації охорону національних кордонів, довідки про негативні результати аналізів на коронавірус, а також дозвіл на сезонні роботи у сільському господарстві або на роботу в сфері охорони здоров’я.
Сільське господарство країни відчуває гостру нестачу робочих рук. Йдеться як мінімум про три тисячі працівників, яким не потрібна спеціальна кваліфікація.
В'їзд іноземців в Чехію, крім тих, що мають в країні постійне або тимчасове місце проживання, був тимчасово закритий з середини березня. Уряд дозволив громадянам іноземних держав, у яких під час дії режиму надзвичайного стану закінчився термін дії візи, перебувати в республіці без його продовження до 17 липня.
З 11 травня чеська влада також дозволили відновити міжнародне залізничне і автобусне сполучення, є плани відкриття міжнародних аеропортів. У столицю республіки здійснюються регулярні рейси з Мінська, Амстердама і Софії.
Нагадаємо, що український уряд вимагає для своїх громадян, які виїжджатимуть на сезонні роботи за кордон,
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