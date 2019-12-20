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Під Луцьком сільрада і благодійники розвезли допомогу людям важкої долі

Під Луцьком сільрада і благодійники розвезли допомогу людям важкої долі
Підгайцівська сільська рада у співпраці з благодійниками під час карантину допомагає соціально вразливим верствам населення.

Днями продуктову допомогу отримали сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, родини, в яких виховують дітей з особливими потребами, одинокі пенсіонери, повідомляють на сайті громади.

Набори найбільш необхідних продуктів їм надала релігійна громада Церкви Адвентистів Сьомого Дня. До доброї справи долучилися агровиробники Волині, які через магазин «Біо Агро Еко Маркет» передали свіжі овочі – салат, редиску, огірки.

Спільно з благодійниками вручили 21 пакунок з харчами жителям сіл Струмівка, Лище, Воротнів, Романів, Новокотів, Ботин.

Але на цьому благодійна акція не завершується. Обіцяють, що невдовзі 100 продуктових наборів від Підгайцівської сільської ради знайдуть своїх адресатів із тих, хто нині потребує підтримки.

Під Луцьком сільрада і благодійники розвезли допомогу людям важкої долі
Під Луцьком сільрада і благодійники розвезли допомогу людям важкої долі
Під Луцьком сільрада і благодійники розвезли допомогу людям важкої долі
Під Луцьком сільрада і благодійники розвезли допомогу людям важкої долі

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Теги: Підгайці, ОТГ, карантин, допомога
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