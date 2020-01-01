Розповіли, чи дотримуються у кав'ярнях Луцька карантинних заходів безпеки. ВІДЕО





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Нагадаємо, 2-го квітня виконком ухвалив рішення призупинити роботу кав’ярень, з 1 травня дав дозвіл працювати закладам ресторанного господарства, зокрема, тимчасовим спорудам.



Сьогодні перший день на роботі бариста Аліна Данилюк.



"Поставили столика, за день провели прибирання, закупили антисептики, маски. Зараз людина підходить, беремо замовлення, робимо каву, самі додаємо цукор, даємо палички й людина ні до чого не торкається. Я сиджу цілий день в рукавичках, коли людина приходить – одягаю одноразові, кожного разу нові. Тобто спочатку беру готівку, тоді одягаю одноразові рукавички, далі знімаю їх", - каже бариста Аліна Данилюк.



Інший продавець кави Павло Стоцький каже, що раніше було вільне спілкування з клієнтами, нині між ними захисна плівка.



"Є дистанція, маски та щитки. Це не самий зручний спосіб, але безпека. Дуже раді всі, хоча б є чим зайнятися і заробіток який не є, бо коли сидиш півтора місяці вдома і тратишся", - розповідає бариста Павло Стоцький.



Ціна на каву не змінилася після карантину, зауважила бариста Олександра Долга.



"Робимо за апаратом, виносимо людям, мають бути маски, рукавички, захисний щиток – без цього ми не можемо працювати, бо можуть оштрафувати. Кожен говорить, що дуже сумував, тому ми їх повертаємо у «до карантинний» час, усі дуже щасливі. Спочатку думали, що людей буде не багато, але все круто", - каже бариста Олександра Долга.



Покупець кави Наталія каже, що нові умови роботи кав'ярень безпечні.



"Це прекрасно, що почали на вулиці продавати каву. У нас були відкриті гіпермаркети, де заразитися можна було швидше, ніж біля такої ятки з кавою. Я взагалі не розумію чому такі маленькі підприємства закривалися, добре що вони відкрилися", - розповідає жінка.



Із початку роботи кав’ярень у Луцьку порушень карантинних заходів не фіксували, - розповіла головна спеціалістка Держпродспоживслужби в області Любов Книш.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кав'ярні Луцька відновлюють роботу після карантинних обмежень. Однак аби не порушувати протиепідемічних правил продають напої на виніс.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного". Нагадаємо, 2-го квітня виконком ухвалив рішення призупинити роботу кав’ярень, з 1 травня дав дозвіл працювати закладам ресторанного господарства, зокрема, тимчасовим спорудам.Сьогодні перший день на роботі бариста"Поставили столика, за день провели прибирання, закупили антисептики, маски. Зараз людина підходить, беремо замовлення, робимо каву, самі додаємо цукор, даємо палички й людина ні до чого не торкається. Я сиджу цілий день в рукавичках, коли людина приходить – одягаю одноразові, кожного разу нові. Тобто спочатку беру готівку, тоді одягаю одноразові рукавички, далі знімаю їх", - каже бариста Аліна Данилюк.Інший продавець кавикаже, що раніше було вільне спілкування з клієнтами, нині між ними захисна плівка."Є дистанція, маски та щитки. Це не самий зручний спосіб, але безпека. Дуже раді всі, хоча б є чим зайнятися і заробіток який не є, бо коли сидиш півтора місяці вдома і тратишся", - розповідає бариста Павло Стоцький.Ціна на каву не змінилася після карантину, зауважила бариста"Робимо за апаратом, виносимо людям, мають бути маски, рукавички, захисний щиток – без цього ми не можемо працювати, бо можуть оштрафувати. Кожен говорить, що дуже сумував, тому ми їх повертаємо у «до карантинний» час, усі дуже щасливі. Спочатку думали, що людей буде не багато, але все круто", - каже бариста Олександра Долга.Покупець кавикаже, що нові умови роботи кав'ярень безпечні."Це прекрасно, що почали на вулиці продавати каву. У нас були відкриті гіпермаркети, де заразитися можна було швидше, ніж біля такої ятки з кавою. Я взагалі не розумію чому такі маленькі підприємства закривалися, добре що вони відкрилися", - розповідає жінка.Із початку роботи кав’ярень у Луцьку порушень карантинних заходів не фіксували, - розповіла головна спеціалістка Держпродспоживслужби в області

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