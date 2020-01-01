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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 травня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському, Любешові, Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +4…+5 градусів, удень – до +8…+10. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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