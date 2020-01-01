Автобус щодня долає відстань у 170 кілометрів: як у громаді біля Луцька організували доїзд медиків на роботу





Про це інформують на



Оскільки шкільний автобус зараз не залучений у підвезенні учнів, було прийнято рішення надати його для безоплатного перевезення вищезгаданої категорії пасажирів.



Згідно укладеного договору, де перевізником виступає відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради, а замовником - комунальне підприємство «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради, шкільний автобус доставляє працівників цієї та інших лікувальних установ до робочих місць і по закінченні зміни - додому. Рухаючись затвердженим маршрутом, транспортний засіб щодня долає відстань у 170 кілометрів.





Перевезення медиків здійснюється лише за умови відшкодування вартості пального перевізнику. Адже витрати на ремонт у випадку поломки автобуса в дорозі та заробітну плату водієві сільський бюджет взяв на себе.



На передньому склі транспортного засобу є табличка «Спеціальні перевезення» та зображення медичного хреста. Після кожного рейсу замовник проводить санітарну обробку та дезінфекцію салону.





Шкільний автобус доправляє до роботи і в зворотному напрямку 38 працівників чотирнадцятьох закладів охорони здоров’я області та міста, а саме:

- КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр»

- КП «Волинська обласна клінічна лікарня»

- КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»

- Медичний центр «Боголюби»

- КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання»

- КП «ЛЦПМД №2»

- КП «Волинська обласна інфекційна лікарня»

- КП «Волинський обласний перинатальний центр»

- КП «Луцька міська дитяча поліклініка»

- КП «Луцький клінічний пологовий будинок»

- КП «ЛЦПМД №3»

- КВ ВОШВД

- військовий госпіталь (військова частина А4554)

- управління охорони здоров’я ОДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період карантину Підгайцівська сільська рада допомагає дістатися до роботи мешканцям нашої громади, які працюють в закладах охорони здоров’я, розташованих поза межами Підгайцівської ОТГ.Про це інформують на сайті громади.Оскільки шкільний автобус зараз не залучений у підвезенні учнів, було прийнято рішення надати його для безоплатного перевезення вищезгаданої категорії пасажирів.Згідно укладеного договору, де перевізником виступає відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради, а замовником - комунальне підприємство «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради, шкільний автобус доставляє працівників цієї та інших лікувальних установ до робочих місць і по закінченні зміни - додому. Рухаючись затвердженим маршрутом, транспортний засіб щодня долає відстань у 170 кілометрів.Перевезення медиків здійснюється лише за умови відшкодування вартості пального перевізнику. Адже витрати на ремонт у випадку поломки автобуса в дорозі та заробітну плату водієві сільський бюджет взяв на себе.На передньому склі транспортного засобу є табличка «Спеціальні перевезення» та зображення медичного хреста. Після кожного рейсу замовник проводить санітарну обробку та дезінфекцію салону.Шкільний автобус доправляє до роботи і в зворотному напрямку 38 працівників чотирнадцятьох закладів охорони здоров’я області та міста, а саме:- КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр»- КП «Волинська обласна клінічна лікарня»- КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»- Медичний центр «Боголюби»- КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання»- КП «ЛЦПМД №2»- КП «Волинська обласна інфекційна лікарня»- КП «Волинський обласний перинатальний центр»- КП «Луцька міська дитяча поліклініка»- КП «Луцький клінічний пологовий будинок»- КП «ЛЦПМД №3»- КВ ВОШВД- військовий госпіталь (військова частина А4554)- управління охорони здоров’я ОДА.

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