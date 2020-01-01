Автобус щодня долає відстань у 170 кілометрів: як у громаді біля Луцька організували доїзд медиків на роботу
Сьогодні, 21:19
У період карантину Підгайцівська сільська рада допомагає дістатися до роботи мешканцям нашої громади, які працюють в закладах охорони здоров’я, розташованих поза межами Підгайцівської ОТГ.
Про це інформують на сайті громади.
Оскільки шкільний автобус зараз не залучений у підвезенні учнів, було прийнято рішення надати його для безоплатного перевезення вищезгаданої категорії пасажирів.
Згідно укладеного договору, де перевізником виступає відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради, а замовником - комунальне підприємство «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради, шкільний автобус доставляє працівників цієї та інших лікувальних установ до робочих місць і по закінченні зміни - додому. Рухаючись затвердженим маршрутом, транспортний засіб щодня долає відстань у 170 кілометрів.
Перевезення медиків здійснюється лише за умови відшкодування вартості пального перевізнику. Адже витрати на ремонт у випадку поломки автобуса в дорозі та заробітну плату водієві сільський бюджет взяв на себе.
На передньому склі транспортного засобу є табличка «Спеціальні перевезення» та зображення медичного хреста. Після кожного рейсу замовник проводить санітарну обробку та дезінфекцію салону.
Шкільний автобус доправляє до роботи і в зворотному напрямку 38 працівників чотирнадцятьох закладів охорони здоров’я області та міста, а саме:
- КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр»
- КП «Волинська обласна клінічна лікарня»
- КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»
- Медичний центр «Боголюби»
- КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання»
- КП «ЛЦПМД №2»
- КП «Волинська обласна інфекційна лікарня»
- КП «Волинський обласний перинатальний центр»
- КП «Луцька міська дитяча поліклініка»
- КП «Луцький клінічний пологовий будинок»
- КП «ЛЦПМД №3»
- КВ ВОШВД
- військовий госпіталь (військова частина А4554)
- управління охорони здоров’я ОДА.
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Про це інформують на сайті громади.
Оскільки шкільний автобус зараз не залучений у підвезенні учнів, було прийнято рішення надати його для безоплатного перевезення вищезгаданої категорії пасажирів.
Згідно укладеного договору, де перевізником виступає відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради, а замовником - комунальне підприємство «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради, шкільний автобус доставляє працівників цієї та інших лікувальних установ до робочих місць і по закінченні зміни - додому. Рухаючись затвердженим маршрутом, транспортний засіб щодня долає відстань у 170 кілометрів.
Перевезення медиків здійснюється лише за умови відшкодування вартості пального перевізнику. Адже витрати на ремонт у випадку поломки автобуса в дорозі та заробітну плату водієві сільський бюджет взяв на себе.
На передньому склі транспортного засобу є табличка «Спеціальні перевезення» та зображення медичного хреста. Після кожного рейсу замовник проводить санітарну обробку та дезінфекцію салону.
Шкільний автобус доправляє до роботи і в зворотному напрямку 38 працівників чотирнадцятьох закладів охорони здоров’я області та міста, а саме:
- КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр»
- КП «Волинська обласна клінічна лікарня»
- КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»
- Медичний центр «Боголюби»
- КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання»
- КП «ЛЦПМД №2»
- КП «Волинська обласна інфекційна лікарня»
- КП «Волинський обласний перинатальний центр»
- КП «Луцька міська дитяча поліклініка»
- КП «Луцький клінічний пологовий будинок»
- КП «ЛЦПМД №3»
- КВ ВОШВД
- військовий госпіталь (військова частина А4554)
- управління охорони здоров’я ОДА.
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