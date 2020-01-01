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На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО

На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО
Сьогодні, 5 травня, у Львові на вулиці Б. Тена у рамках кримінального провадження відбулось затримання підозрюваних у шахрайстві. Масштаб злочину охоплює декілька областей України, серед них - Волинь.

Про це розповів голова ГО “Варта1” Ігор Зінкевич.

“7 мешканців Львова вирішили «заробити» на довірливих громадянах. Понад 200 людей замовило на їх сайті продукцію “Apple” (телефони, комплектуючі), перерахували кошти і отримали, або нічого, або найдешевшу підробку бренду. Наразі говоримо про близько 600 тис грн збитків. Хоча ошуканих набагато більше, такі є в кожному куточці країни. Сподіваюсь, вони після публікації новини поінформують про шахрайство щодо них і отримають статус потерпілих у провадженні, у тому числі з метою заявлення позовів про відшкодування збитків”, — йдеться у повідомленні.

Також просять усіх поширити назву сайтів, які наразі блокуються, але використовувалися впродовж 2019–2020 років для шахрайських схем: i-park.com.ua/, i-center.com.ua/, iphone-room.com.ua/, apple-shop.org.ua/, myapple-box.com.ua/, http://www.ilook.com.ua, http://icloud.org.ua та http://air-store.com.ua

Це робиться для того, щоб мати можливість інкримінувати злочинній групі усі епізоди шахрайства.

Наразі триває проведення 17 обшуків у Київській, Волинській та Львівських областях у місцях злочинної діяльності групи.

Прокурори підписали підозри та клопотання про обрання мір запобіжних заходів.

На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО
На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО
На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО
На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО
На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО
На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО
На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО

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Теги: Львів, затримання, шахраї, Волинь, обшуки
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