На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО





Про це Ігор Зінкевич.



“7 мешканців Львова вирішили «заробити» на довірливих громадянах. Понад 200 людей замовило на їх сайті продукцію “Apple” (телефони, комплектуючі), перерахували кошти і отримали, або нічого, або найдешевшу підробку бренду. Наразі говоримо про близько 600 тис грн збитків. Хоча ошуканих набагато більше, такі є в кожному куточці країни. Сподіваюсь, вони після публікації новини поінформують про шахрайство щодо них і отримають статус потерпілих у провадженні, у тому числі з метою заявлення позовів про відшкодування збитків”, — йдеться у повідомленні.



Також просять усіх поширити назву сайтів, які наразі блокуються, але використовувалися впродовж 2019–2020 років для шахрайських схем: i-park.com.ua/, i-center.com.ua/, iphone-room.com.ua/, apple-shop.org.ua/, myapple-box.com.ua/, http://www.ilook.com.ua, http://icloud.org.ua та http://air-store.com.ua



Це робиться для того, щоб мати можливість інкримінувати злочинній групі усі епізоди шахрайства.



Наразі триває проведення 17 обшуків у Київській, Волинській та Львівських областях у місцях злочинної діяльності групи.



Прокурори підписали підозри та клопотання про обрання мір запобіжних заходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 травня, у Львові на вулиці Б. Тена у рамках кримінального провадження відбулось затримання підозрюваних у шахрайстві. Масштаб злочину охоплює декілька областей України, серед них - Волинь.Про це розповів голова ГО “Варта1”“7 мешканців Львова вирішили «заробити» на довірливих громадянах. Понад 200 людей замовило на їх сайті продукцію “Apple” (телефони, комплектуючі), перерахували кошти і отримали, або нічого, або найдешевшу підробку бренду. Наразі говоримо про близько 600 тис грн збитків. Хоча ошуканих набагато більше, такі є в кожному куточці країни. Сподіваюсь, вони після публікації новини поінформують про шахрайство щодо них і отримають статус потерпілих у провадженні, у тому числі з метою заявлення позовів про відшкодування збитків”, — йдеться у повідомленні.Також просять усіх поширити назву сайтів, які наразі блокуються, але використовувалися впродовж 2019–2020 років для шахрайських схем: i-park.com.ua/, i-center.com.ua/, iphone-room.com.ua/, apple-shop.org.ua/, myapple-box.com.ua/, http://www.ilook.com.ua, http://icloud.org.ua та http://air-store.com.uaЦе робиться для того, щоб мати можливість інкримінувати злочинній групі усі епізоди шахрайства.Наразі триває проведення 17 обшуків у Київській, Волинській та Львівських областях у місцях злочинної діяльності групи.Прокурори підписали підозри та клопотання про обрання мір запобіжних заходів.

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