Мешканці міста на Волині за тепло і гарячу воду за квітень заплатять на 32%–35% менше





Про це інформує



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», яка введена в дію з 26.12.2019р., ПТМ «Ковельтепло» прийняло рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для населення та релігійних організацій за квітень 2020 року.



Підставою для зміни розміру нарахувань є лише умова, коли ціна природного газу є нижчою від ціни природного газу, що врахована в тарифах.



Для населення та релігійних організацій у квітні 2020 року нарахування за теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води буде змінено із застосуванням коригуючого коефіцієнта для врахування зміни ціни природного газу.



Так, ціна природного газу у квітні 2020 року становить 2897,00 грн./тис.куб.м без ПДВ, а у діючих тарифах врахована 6235,51 грн./тис.куб.м без ПДВ.



Враховуючи зменшення ціни на природний газ у квітні 2020 року (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу) за умови незмінних інших складових тарифу (починаючи з жовтня 2017 року і по даний час),населенню та релігійним організаціям нарахування плати за теплову енергію та за послугу централізованого опалення зменшиться на 35 відсотків, а за послугу централізованого постачання гарячої води на 32 відсотків за квітень 2020 року.



Звертаємо увагу, що згідно цієї Постанови теплопостачальні організації отримали право змінити розмір нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в залежності від вартості природного газу, а не тарифи на дані послуги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчани заплатять на 32% менше за послугу централізованого постачання гарячої води та на 35% менше та теплопостачання.Про це інформує ПТМ "Ковельтепло" Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», яка введена в дію з 26.12.2019р., ПТМ «Ковельтепло» прийняло рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для населення та релігійних організацій за квітень 2020 року.Підставою для зміни розміру нарахувань є лише умова, коли ціна природного газу є нижчою від ціни природного газу, що врахована в тарифах.Для населення та релігійних організацій у квітні 2020 року нарахування за теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води буде змінено із застосуванням коригуючого коефіцієнта для врахування зміни ціни природного газу.Так, ціна природного газу у квітні 2020 року становить 2897,00 грн./тис.куб.м без ПДВ, а у діючих тарифах врахована 6235,51 грн./тис.куб.м без ПДВ.Враховуючи зменшення ціни на природний газ у квітні 2020 року (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу) за умови незмінних інших складових тарифу (починаючи з жовтня 2017 року і по даний час),населенню та релігійним організаціям нарахування плати за теплову енергію та за послугу централізованого опалення зменшиться на 35 відсотків, а за послугу централізованого постачання гарячої води на 32 відсотків за квітень 2020 року.Звертаємо увагу, що згідно цієї Постанови теплопостачальні організації отримали право змінити розмір нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в залежності від вартості природного газу, а не тарифи на дані послуги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію