НВК неподалік Луцька відремонтують за 5,8 мільйона





Про це пише



На конкурс прийшли аж 10 компаній, які активно торгувались на аукціоні, знижуючи ціни подекуди на понад мільйон гривень. В результаті перемогла пропозиція ТОВ «Альфа-Буд Захід» із найнижчою ціною – 5 799 999 гривень.







Така кількість учасників – досить нечаста подія. За шість років на Волині лише 60 тендерів на Prozorro відбулися із десятьма чи більшою кількістю учасників із 29,5 тисяч проведених процедур.



Фірма-переможець зареєстрована у Луцьку і працює з 2016-го року. За інформацією сервісу Clarity-project, впродовж 2017-2020 років компанія уклала 21 договір на 50,5 мільйона гривень. У списку компанії виграні тендери в управлінні капітального будівництва Луцької міської ради, Головного управління Національної поліції у Волинській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області та низці сільських рад Волині. Власником і директором фірми є лучанин Синиця Сергій Валентинович.



Втім тендер із такою рекордною кількістю учасників не обійшовся і без оскаржень. Зокрема, Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія – І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» звернувся до замовника з проханням переглянути рішення про визначення переможця закупівлі, вказуючи на те, що документація переможця ТОВ «Альфа-Буд Захід» не відповідає вимогам в частині визначення кошторисної заробітної плати. Проте замовник не побачив підстав для перегляду свого рішення і відхилив цю вимогу.



Також цей тендер зацікавив й управління Західного офісу Державної аудиторської служби у Волинській області, яка розпочала моніторинг закупівлі. Підставою стали виявлені ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель. Аудитори виявили незначні порушення, що стосуються підготовки тендерної документації та зобов’язали їх усунути.



«Ми вже дали відповідь що всі зміни внесено і аудиторська перевірка закінчилась. Ми вже уклали договір і чекаємо дозволу з Києва на початок будівельних робіт. Будемо робити капітальний ремонт даху і утеплення фасаду: сюди входить і відмостка, і козирки, і грозозахист, і ринви, словом – все повністю. Школі вже 30 з лишнім років – на голову ще не капає, але в підвали затікає. У нас дворічний договір, на цей рік фінансування 4 мільйони, вони вже затверджені рішенням сесії і ми на них розраховуємо на 99,99 %», – пояснив директор Рокинівського НВК Іван Галалюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тендер щодо визначення підрядника робіт Рокинівський навчально-виховний комплекс провів через систему публічних закупівель Prozorro у квітні. Очікувана вартість ремонту становила понад 7,6 мільйона гривень, а в результаті аукціону зменшилась до 5,8 мільйона.Про це пише Сила правди На конкурс прийшли аж 10 компаній, які активно торгувались на аукціоні, знижуючи ціни подекуди на понад мільйон гривень. В результаті перемогла пропозиція ТОВ «Альфа-Буд Захід» із найнижчою ціною – 5 799 999 гривень.Така кількість учасників – досить нечаста подія. За шість років на Волині лише 60 тендерів на Prozorro відбулися із десятьма чи більшою кількістю учасників із 29,5 тисяч проведених процедур.Фірма-переможець зареєстрована у Луцьку і працює з 2016-го року. За інформацією сервісу Clarity-project, впродовж 2017-2020 років компанія уклала 21 договір на 50,5 мільйона гривень. У списку компанії виграні тендери в управлінні капітального будівництва Луцької міської ради, Головного управління Національної поліції у Волинській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області та низці сільських рад Волині. Власником і директором фірми є лучанинВтім тендер із такою рекордною кількістю учасників не обійшовся і без оскаржень. Зокрема, Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія – І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» звернувся до замовника з проханням переглянути рішення про визначення переможця закупівлі, вказуючи на те, що документація переможця ТОВ «Альфа-Буд Захід» не відповідає вимогам в частині визначення кошторисної заробітної плати. Проте замовник не побачив підстав для перегляду свого рішення і відхилив цю вимогу.Також цей тендер зацікавив й управління Західного офісу Державної аудиторської служби у Волинській області, яка розпочала моніторинг закупівлі. Підставою стали виявлені ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель. Аудитори виявили незначні порушення, що стосуються підготовки тендерної документації та зобов’язали їх усунути.«Ми вже дали відповідь що всі зміни внесено і аудиторська перевірка закінчилась. Ми вже уклали договір і чекаємо дозволу з Києва на початок будівельних робіт. Будемо робити капітальний ремонт даху і утеплення фасаду: сюди входить і відмостка, і козирки, і грозозахист, і ринви, словом – все повністю. Школі вже 30 з лишнім років – на голову ще не капає, але в підвали затікає. У нас дворічний договір, на цей рік фінансування 4 мільйони, вони вже затверджені рішенням сесії і ми на них розраховуємо на 99,99 %», – пояснив директор Рокинівського НВК

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