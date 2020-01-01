6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкують колишній начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк, волинський журналіст Костянтин Петрук, перший заступник начальника територіальної Державної інспекції праці у Волинській області Юрій Бондарчук та колишній начальник департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась.
Вітаємо їх зі святом, бажаємо великого здоров’я, довголіття та життєвих перемог.
Іменинники 6 травня – усі, хто носить імена Олександра, Анатолій, Панас, Георгій, Юрій.
Зичимо їм радості від життя та прихильності ангела-охоронця на щодень.
День святого Георгія Побідоносця святкують 6 травня. Це свято в честь великомученика, який виріс в багатій християнській родині і зміг присвятити своє життя благим справам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо їх зі святом, бажаємо великого здоров’я, довголіття та життєвих перемог.
Іменинники 6 травня – усі, хто носить імена Олександра, Анатолій, Панас, Георгій, Юрій.
Зичимо їм радості від життя та прихильності ангела-охоронця на щодень.
День святого Георгія Побідоносця святкують 6 травня. Це свято в честь великомученика, який виріс в багатій християнській родині і зміг присвятити своє життя благим справам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Нововолинську чоловік в масці намагався вкрасти каву з магазину. ВІДЕО
05 травень, 22:45
Злетів у кювет і врізався в дерево: поблизу Луцька – аварія. ФОТО
05 травень, 21:50