Забрали на боротьбу з коронавірусом: волинським медикам не дадуть 43 мільйони, за які планували придбати нові «швидкі»

Забрали на боротьбу з коронавірусом: волинським медикам не дадуть 43 мільйони, за які планували придбати нові «швидкі»
З початком пандемії коронавірусу уряд позбавив волинських медиків 43 млн гривень, які передбачалося виділити на закупівлю нових автомобілів "швидкої допомоги".

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

За словами Володимира Шмаля, у Волинській області має працювати 72 бригади екстреної допомоги. Але насправді працює лише 52, тому що на решту бригад відсутні машини.

"У нас є лише 52 машини. З них тільки 8 автомобілів "швидкої допомоги" відповідають держстандартам. Решта вже старі. Нам потрібно поповнити парк автомобілів екстреної допомоги у Луцьку, у Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському, Турійському, Ківерцівському, Любомльському районах. А для цього потрібно придбати мінімум 9 нових авто. Минулого року Волинь включили у перелік пілотних областей. Запланували виділити 43 млн гривень для закупівлі нових "швидких". Але з початком епідемії коронавірусу уряд просто забрав ці гроші. Нам сказали, що вони пішли на боротьбу з коронавірусом", - повідомив директор Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф.
Володимир Шмаль додав, що з цього приводу медики звернулися до місцевої влади.

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Теги: коронавірус, швидка допомога, гроші, автомобіль
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