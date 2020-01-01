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Злетів у кювет і врізався в дерево: поблизу Луцька – аварія. ФОТО

Злетів у кювет і врізався в дерево: поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Водій автомобіля ВАЗ 2110 не впорався з керуванням і з’їхав в кювет, де зіткнувся з деревом.

Про це у фейсбуці повідомив користувач Максим Троцюк, – пише ІА Волинські новини.

Інцидент трапився в селі Гірка Полонка, що поблизу Луцька. Зі слів автора допису, чоловік переконував, що спиртного не вживав, проте сам на ногах ледве стоїть. Йому викликали швидку.

Деталі – згодом.

Злетів у кювет і врізався в дерево: поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Злетів у кювет і врізався в дерево: поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Злетів у кювет і врізався в дерево: поблизу Луцька – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Гірка Полонка, кювет, дерево
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