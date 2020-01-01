Злетів у кювет і врізався в дерево: поблизу Луцька – аварія. ФОТО





Про це у фейсбуці повідомив користувач Максим Троцюк, – пише



Інцидент трапився в селі Гірка Полонка, що поблизу Луцька. Зі слів автора допису, чоловік переконував, що спиртного не вживав, проте сам на ногах ледве стоїть. Йому викликали швидку.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій автомобіля ВАЗ 2110 не впорався з керуванням і з’їхав в кювет, де зіткнувся з деревом.Про це у фейсбуці повідомив користувач, – пише ІА Волинські новини Інцидент трапився в селі Гірка Полонка, що поблизу Луцька. Зі слів автора допису, чоловік переконував, що спиртного не вживав, проте сам на ногах ледве стоїть. Йому викликали швидку.Деталі – згодом.

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