Злетів у кювет і врізався в дерево: поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:50
Водій автомобіля ВАЗ 2110 не впорався з керуванням і з’їхав в кювет, де зіткнувся з деревом.
Про це у фейсбуці повідомив користувач Максим Троцюк, – пише ІА Волинські новини.
Інцидент трапився в селі Гірка Полонка, що поблизу Луцька. Зі слів автора допису, чоловік переконував, що спиртного не вживав, проте сам на ногах ледве стоїть. Йому викликали швидку.
Деталі – згодом.
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Про це у фейсбуці повідомив користувач Максим Троцюк, – пише ІА Волинські новини.
Інцидент трапився в селі Гірка Полонка, що поблизу Луцька. Зі слів автора допису, чоловік переконував, що спиртного не вживав, проте сам на ногах ледве стоїть. Йому викликали швидку.
Деталі – згодом.
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