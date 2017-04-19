У луцьких багатоповерхівках почали встановлювати індивідуальні теплові пункти
05 травень, 23:31
У Луцьку розпочали безоплатне для мешканців встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в багатоквартирних будинках.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
"Всього таких ІТП буде встановлено в 254 будинках переважно в 33-му і 40-му мікрорайонах. Цього року заплановано встановити близько 120 ІТП, решта - в наступному.
Встановлення ІТП та додаткового обладнання дає можливість економити до 30% теплоносія та робить подачу теплоносія максимально рівномірною та однаковою в усіх квартирах будинку незалежно від поверху та розташування квартири", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
"Всього таких ІТП буде встановлено в 254 будинках переважно в 33-му і 40-му мікрорайонах. Цього року заплановано встановити близько 120 ІТП, решта - в наступному.
Встановлення ІТП та додаткового обладнання дає можливість економити до 30% теплоносія та робить подачу теплоносія максимально рівномірною та однаковою в усіх квартирах будинку незалежно від поверху та розташування квартири", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У луцьких багатоповерхівках почали встановлювати індивідуальні теплові пункти
05 травень, 23:31
У Нововолинську чоловік в масці намагався вкрасти каву з магазину. ВІДЕО
05 травень, 22:45
Злетів у кювет і врізався в дерево: поблизу Луцька – аварія. ФОТО
05 травень, 21:50