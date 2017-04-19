У луцьких багатоповерхівках почали встановлювати індивідуальні теплові пункти





Про це на своїй сторінці у Ігор Поліщук.



"Всього таких ІТП буде встановлено в 254 будинках переважно в 33-му і 40-му мікрорайонах. Цього року заплановано встановити близько 120 ІТП, решта - в наступному.



Встановлення ІТП та додаткового обладнання дає можливість економити до 30% теплоносія та робить подачу теплоносія максимально рівномірною та однаковою в усіх квартирах будинку незалежно від поверху та розташування квартири", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочали безоплатне для мешканців встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в багатоквартирних будинках.Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник міського голови"Всього таких ІТП буде встановлено в 254 будинках переважно в 33-му і 40-му мікрорайонах. Цього року заплановано встановити близько 120 ІТП, решта - в наступному.Встановлення ІТП та додаткового обладнання дає можливість економити до 30% теплоносія та робить подачу теплоносія максимально рівномірною та однаковою в усіх квартирах будинку незалежно від поверху та розташування квартири", - йдеться в дописі.

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