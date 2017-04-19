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У луцьких багатоповерхівках почали встановлювати індивідуальні теплові пункти

У луцьких багатоповерхівках почали встановлювати індивідуальні теплові пункти
У Луцьку розпочали безоплатне для мешканців встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в багатоквартирних будинках.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.

"Всього таких ІТП буде встановлено в 254 будинках переважно в 33-му і 40-му мікрорайонах. Цього року заплановано встановити близько 120 ІТП, решта - в наступному.

Встановлення ІТП та додаткового обладнання дає можливість економити до 30% теплоносія та робить подачу теплоносія максимально рівномірною та однаковою в усіх квартирах будинку незалежно від поверху та розташування квартири", - йдеться в дописі.

У луцьких багатоповерхівках почали встановлювати індивідуальні теплові пункти

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Теги: ІТП, Ігор Поліщук, тепло
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