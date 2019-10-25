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У Нововолинську чоловік в масці намагався вкрасти каву з магазину. ВІДЕО

У Нововолинську чоловік в масці намагався вкрасти каву з магазину. ВІДЕО
У магазині на Шахтарському мікрорайоні в Нововолинську чоловік вчинив крадіжку, однак не зміг завершити свою місію.

Інтернет-виданню «БУГ» надали запис із камер відеоспостереження з магазину «Оптовичок». На відео видно, як чоловік у масці викрав із полиці торгового закладу дві пачки кави та запхав їх собі в штани.

Крадіжку помітила продавчиня та зупинила злодія. Крадене той повернув. Однак, забув вибачитися.

Як все було – дивіться у відео:


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Теги: Нововолинськ, кава, магазин, крадіжка, маска
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