У Нововолинську чоловік в масці намагався вкрасти каву з магазину. ВІДЕО









Крадіжку помітила продавчиня та зупинила злодія. Крадене той повернув. Однак, забув вибачитися.



Як все було – дивіться у відео:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У магазині на Шахтарському мікрорайоні в Нововолинську чоловік вчинив крадіжку, однак не зміг завершити свою місію. Інтернет-виданню «БУГ» надали запис із камер відеоспостереження з магазину «Оптовичок». На відео видно, як чоловік у масці викрав із полиці торгового закладу дві пачки кави та запхав їх собі в штани.Крадіжку помітила продавчиня та зупинила злодія. Крадене той повернув. Однак, забув вибачитися.Як все було – дивіться у відео:

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