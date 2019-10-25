У Нововолинську чоловік в масці намагався вкрасти каву з магазину. ВІДЕО
Сьогодні, 22:45
У магазині на Шахтарському мікрорайоні в Нововолинську чоловік вчинив крадіжку, однак не зміг завершити свою місію.
Інтернет-виданню «БУГ» надали запис із камер відеоспостереження з магазину «Оптовичок». На відео видно, як чоловік у масці викрав із полиці торгового закладу дві пачки кави та запхав їх собі в штани.
Крадіжку помітила продавчиня та зупинила злодія. Крадене той повернув. Однак, забув вибачитися.
Як все було – дивіться у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інтернет-виданню «БУГ» надали запис із камер відеоспостереження з магазину «Оптовичок». На відео видно, як чоловік у масці викрав із полиці торгового закладу дві пачки кави та запхав їх собі в штани.
Крадіжку помітила продавчиня та зупинила злодія. Крадене той повернув. Однак, забув вибачитися.
Як все було – дивіться у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Нововолинську чоловік в масці намагався вкрасти каву з магазину. ВІДЕО
Сьогодні, 22:45
НВК неподалік Луцька відремонтують за 5,8 мільйона
Сьогодні, 21:32
Автобус щодня долає відстань у 170 кілометрів: як у громаді біля Луцька організували доїзд медиків на роботу
Сьогодні, 21:19