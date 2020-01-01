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За відмову від обсервації дев'ять волинян постануть перед судом

За відмову від обсервації дев'ять волинян постануть перед судом
Рожищенський районний суд розглянув дев'ять протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності жителів району, які відмовилися від обов'язкової обсервації, після повернення з-за кордону.

Слухання таких справ відбувалось 28 та 29 квітня. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Район.Рожище.

Відповідно до частини 1 статті 276 Адміністративного кодексу, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Місцями вчинення восьми правопорушень є село Старовойтове Любомльського району, ще на одну людину склали протокол у пункті пропуску «Доманове» Ратнівського району. Відповідно саме ці районні суди обиратимуть міру покарання жителям Рожищенського району.

Вони відповідатимуть за статтею 44-3 Адміністративного кодексу (Порушення правил щодо карантину людей). Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.

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Теги: суд, обсервація, протокол, карантин
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