За відмову від обсервації дев'ять волинян постануть перед судом





Слухання таких справ відбувалось 28 та 29 квітня. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє



Відповідно до частини 1 статті 276 Адміністративного кодексу, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Місцями вчинення восьми правопорушень є село Старовойтове Любомльського району, ще на одну людину склали протокол у пункті пропуску «Доманове» Ратнівського району. Відповідно саме ці районні суди обиратимуть міру покарання жителям Рожищенського району.



Вони відповідатимуть за статтею 44-3 Адміністративного кодексу (Порушення правил щодо карантину людей). Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський районний суд розглянув дев'ять протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності жителів району, які відмовилися від обов'язкової обсервації, після повернення з-за кордону.Слухання таких справ відбувалось 28 та 29 квітня. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Район.Рожище Відповідно до частини 1 статті 276 Адміністративного кодексу, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Місцями вчинення восьми правопорушень є село Старовойтове Любомльського району, ще на одну людину склали протокол у пункті пропуску «Доманове» Ратнівського району. Відповідно саме ці районні суди обиратимуть міру покарання жителям Рожищенського району.Вони відповідатимуть за статтею 44-3 Адміністративного кодексу (Порушення правил щодо карантину людей). Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію