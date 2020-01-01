За відмову від обсервації дев'ять волинян постануть перед судом
Сьогодні, 08:20
Рожищенський районний суд розглянув дев'ять протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності жителів району, які відмовилися від обов'язкової обсервації, після повернення з-за кордону.
Слухання таких справ відбувалось 28 та 29 квітня. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Район.Рожище.
Відповідно до частини 1 статті 276 Адміністративного кодексу, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Місцями вчинення восьми правопорушень є село Старовойтове Любомльського району, ще на одну людину склали протокол у пункті пропуску «Доманове» Ратнівського району. Відповідно саме ці районні суди обиратимуть міру покарання жителям Рожищенського району.
Вони відповідатимуть за статтею 44-3 Адміністративного кодексу (Порушення правил щодо карантину людей). Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.
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Слухання таких справ відбувалось 28 та 29 квітня. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Район.Рожище.
Відповідно до частини 1 статті 276 Адміністративного кодексу, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Місцями вчинення восьми правопорушень є село Старовойтове Любомльського району, ще на одну людину склали протокол у пункті пропуску «Доманове» Ратнівського району. Відповідно саме ці районні суди обиратимуть міру покарання жителям Рожищенського району.
Вони відповідатимуть за статтею 44-3 Адміністративного кодексу (Порушення правил щодо карантину людей). Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.
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