При лікуванні коронавірусу дозволили клінічні випробування українського препарату
Сьогодні, 06:34
Міністерство охорони здоров’я дозволило провести клінічні випробування українського лікарського засобу при лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йдеться внаказі МОЗ від 4 травня, повідомляє Новое время.
Препарат Біовен виробництва Біофарма Плазма перевірять на ефективність в комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, що викликана коронавірусною інфекцією.
Випробування Біовену на пацієнтах з COVID-19 здійснюватимуться в п’яти медустановах:
- Київська міська клінічна лікарня №17;
- Білоцерківська міська лікарня №3;
- Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня;
- Міська інфекційна лікарня Одеси;
- Київська міська клінічна лікарня №4.
Наразі Біовен використовується для лікування синдромів первинного імунодефіциту, вторинного синдрому дефіциту антитіл, аутоімунних захворювань тощо.
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Про це йдеться внаказі МОЗ від 4 травня, повідомляє Новое время.
Препарат Біовен виробництва Біофарма Плазма перевірять на ефективність в комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, що викликана коронавірусною інфекцією.
Випробування Біовену на пацієнтах з COVID-19 здійснюватимуться в п’яти медустановах:
- Київська міська клінічна лікарня №17;
- Білоцерківська міська лікарня №3;
- Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня;
- Міська інфекційна лікарня Одеси;
- Київська міська клінічна лікарня №4.
Наразі Біовен використовується для лікування синдромів первинного імунодефіциту, вторинного синдрому дефіциту антитіл, аутоімунних захворювань тощо.
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Коментарі 1
Ліків від вірусів не існує,але Україна їх тестує,на кому?
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