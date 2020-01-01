При лікуванні коронавірусу дозволили клінічні випробування українського препарату





Про це йдеться в



Препарат Біовен виробництва Біофарма Плазма перевірять на ефективність в комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, що викликана коронавірусною інфекцією.



Випробування Біовену на пацієнтах з COVID-19 здійснюватимуться в п’яти медустановах:



- Київська міська клінічна лікарня №17;

- Білоцерківська міська лікарня №3;

- Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня;

- Міська інфекційна лікарня Одеси;

- Київська міська клінічна лікарня №4.



Наразі Біовен використовується для лікування синдромів первинного імунодефіциту, вторинного синдрому дефіциту антитіл, аутоімунних захворювань тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я дозволило провести клінічні випробування українського лікарського засобу при лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19.Про це йдеться в наказі МОЗ від 4 травня, повідомляє Новое время Препарат Біовен виробництва Біофарма Плазма перевірять на ефективність в комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, що викликана коронавірусною інфекцією.Випробування Біовену на пацієнтах з COVID-19 здійснюватимуться в п’яти медустановах:- Київська міська клінічна лікарня №17;- Білоцерківська міська лікарня №3;- Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня;- Міська інфекційна лікарня Одеси;- Київська міська клінічна лікарня №4.Наразі Біовен використовується для лікування синдромів первинного імунодефіциту, вторинного синдрому дефіциту антитіл, аутоімунних захворювань тощо.

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