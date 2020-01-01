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При лікуванні коронавірусу дозволили клінічні випробування українського препарату

При лікуванні коронавірусу дозволили клінічні випробування українського препарату
Міністерство охорони здоров’я дозволило провести клінічні випробування українського лікарського засобу при лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться внаказі МОЗ від 4 травня, повідомляє Новое время.

Препарат Біовен виробництва Біофарма Плазма перевірять на ефективність в комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, що викликана коронавірусною інфекцією.

Випробування Біовену на пацієнтах з COVID-19 здійснюватимуться в п’яти медустановах:

- Київська міська клінічна лікарня №17;
- Білоцерківська міська лікарня №3;
- Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня;
- Міська інфекційна лікарня Одеси;
- Київська міська клінічна лікарня №4.

Наразі Біовен використовується для лікування синдромів первинного імунодефіциту, вторинного синдрому дефіциту антитіл, аутоімунних захворювань тощо.

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Теги: тестування, коронавірус, МОЗ, препарат, лікування
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Коментарі 1
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Ліків від вірусів не існує,але Україна їх тестує,на кому?
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